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Автор: Дмитрий Новиков

28 августа 2026, 13:57

Суд взыскал с «ВПК-ОЙЛ» 646 млн рублей несмотря на банкротство

Суд взыскал с «ВПК-ОЙЛ» 646 млн рублей несмотря на банкротство

Новосибирский завод остался должен миллионы - разбирательство продолжается

Суд взыскал с «ВПК-ОЙЛ» 646 млн рублей несмотря на банкротство

В Москве рассмотрели громкое дело о долгах. Решение суда о взыскании с новосибирской компании крупной суммы удивило многих. Финансовые проблемы компании только усугубились. Подробности - в нашем материале.

В Москве рассмотрели громкое дело о долгах. Решение суда о взыскании с новосибирской компании крупной суммы удивило многих. Финансовые проблемы компании только усугубились. Подробности - в нашем материале.

Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с компании «ВПК-ОЙЛ» из Новосибирской области крупной суммы - 646,4 миллиона рублей в пользу московского ООО «Консонанс». Несмотря на то, что в отношении предприятия уже действует процедура наблюдения по делу о банкротстве, суд не стал откладывать рассмотрение иска, сообщает Abn.agency.

На заседании представители ответчика и третьих лиц отсутствовали, хотя были официально уведомлены. От «ВПК-ОЙЛ» поступили заявления с просьбой не рассматривать иск, ссылаясь на введение наблюдения по определению Арбитражного суда Новосибирской области от 15 апреля 2026 года. Временным управляющим назначен Владимир Тригубов, представляющий Ассоциацию арбитражных управляющих «Сириус».

Суд не принял эти доводы, отметив, что истец вправе выбирать порядок рассмотрения дела. Поскольку иск был подан до начала процедуры наблюдения, а ООО «Консонанс» не просило о приостановке, дело было рассмотрено по существу.

Основанием для взыскания стала уступка права требования по договору цессии, заключенному 27 декабря 2024 года между ООО «Консонанс» и прежним кредитором - ООО «Алгоритм Топливный Интегратор». Новый кредитор получил право требовать долг по поставке нефти и дополнительным соглашениям. Общая сумма долга, включая НДС, составила 646 450 820 рублей.

Суд признал требования обоснованными, так как «ВПК-ОЙЛ» не предоставил доказательств оплаты. Кроме основной суммы, с компании взысканы судебные издержки по госпошлине - 10 тысяч рублей, а также 3,7 миллиона рублей в доход федерального бюджета.

ООО «ВПК-ОЙЛ» работает с 2005 года в поселке Коченево Новосибирской области и специализируется на производстве жидкого топлива. Предприятие считается градообразующим и обеспечивает топливом местных аграриев. Единственным учредителем выступает АО «ХК Эволюция».

Финансовое положение компании остается крайне нестабильным. За 2025 год выручка снизилась более чем вдвое - до 15,2 миллиарда рублей, а чистый убыток вырос до 5,63 миллиарда. Общая сумма требований кредиторов превышает 18 миллиардов рублей. Крупнейшие из них - ПАО «Московский кредитный банк» (11,1 млрд), ООО «АТИ» (3,9 млрд) и АО «ХК Эволюция» (2,7 млрд).

Решение суда может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца. Первое собрание кредиторов «ВПК-ОЙЛ» по делу о банкротстве назначено на 7 октября.

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