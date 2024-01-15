Суд запретил продавать в интернет-магазинах устройства, скрывающие от камер номера автомобилей

Ранее мы писали Камеры научились ловить водителей с рамками-перевертышами Некоторые хитрые автомобилисты устанавливают на свои машины рамки-перевертыши, которые позволяют при необходимости ... Читать далее

Одновременно с запретом, суд признал объявления о продаже подобных устройств «информацией, запрещенной к распространению». Иск прокуратуры касался объявлений, размещенных на Aliexpress. Они уже удалены с этой интернет-площадки. Прокуратура также подала аналогичный иск с требованием заблокировать объявление о продаже таких устройств с сайта компании Tacticalbunker. Суд удовлетворил и этот запрос, объявление заблокировано, сообщает ТАСС

По мнению суда, подобные объявления противоречат нормам Федерального закона «О безопасности дорожного движения». Кроме этого, за езду на автомобиле с нечитаемыми или видоизмененными номерами предусмотрен штраф до 500 рублей. Если же читаемость номера снижена преднамеренно, водителя ждет штраф в 5 000 рублей или лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. В связи с этим суд счел публикацию в интернете объявлений по продаже приспособлений, скрывающих номера автомобилей от видеокамер, незаконным.

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