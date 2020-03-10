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10 марта 2020, 17:32

Судьба Московского автосалона решится в мае

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Фото: из открытых источников
Московский автосалон может постичь точно такая же участь, что и моторшоу в Женеве и Пекине. Окончательное решение организаторы мероприятия примут только в конце мая.
Судьба Московского автосалона решится в мае

Фото: из открытых источников

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Организаторы Московского международного автомобильного салона не торопятся с выводами, поэтому вопрос о том, состоится ли выставка, остается открытым. Как сообщил Российской газете директор ММАС Петр Тутарашвили, при текущих обстоятельствах сложно делать какие-либо конкретные заявления.

Главная причина из-за которой автосалон может не состояться — коронавирус. У многих автопроизводителей срываются анонсированные сроки премьер, к тому же перенесен ряд автосалонов по всему миру: в Женеве, Пекине, Бангкоке и Загребе. Не стоит забывать и о том, что в России уже отменен Петербургский международный экономический форум и ряд других крупных мероприятий.

Напомним, что Московский международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. В 2018 году выставочный центр «Крокус Экспо» посетили 565,3 тысячи человек. К сожалению, каждый год наблюдается тенденция уменьшения участников автосалона. Между тем, на сайте выставочного центра в плане выставок Московский международный автомобильный салон не значится.

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Отзывы по теме
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Судьба Московского автосалона решится в мае
{{material_128872}}Организаторы Московского международного автомобильного салона не торопятся с выводами, поэтому вопрос о том, состоится ли выставка, остается открытым. Как сообщил Российской газете директор ММАС Петр Тутарашвили, при текущих обстоятельствах сложно делать какие-либо конкретные заявления.Главная причина из-за которой автосалон может не состояться — коронавирус. У многих автопроизводителей срываются анонсированные сроки премьер, к тому же перенесен ряд автосалонов по всему миру: в Женеве, Пекине, Бангкоке и Загребе. Не стоит забывать и о том, что в России уже отменен Петербургский международный экономический форум и ряд других крупных мероприятий.Напомним, что Московский международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. В 2018 году выставочный центр «Крокус Экспо» посетили 565,3 тысячи человек. К сожалению, каждый год наблюдается тенденция уменьшения участников автосалона. Между тем, на сайте выставочного центра в плане выставок Московский международный автомобильный салон не значится.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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