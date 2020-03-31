Судебные приставы заставили строительную компанию оплатить 137 штрафов ГИБДД
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Только что они добились погашения задолженности административных штрафов на сумму без малого 200 000 рублей от одной из строительных организаций города на Неве. Ее сотрудники накатали аж на 137 исполнительных производств. В основном это превышение скорости да нарушение правил парковки, - тут, что называется, никакого откровения.
Штрафы на адрес компании, естественно, приходили, но та игнорировала предписания до тех пор, пока за дело не взялось Управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.
Его пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств компании-должника. Ее руководству ничего не оставалось, как перечислить в доход бюджета 197 000 рублей.
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