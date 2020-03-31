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31 марта 2020, 20:19

Судебные приставы заставили строительную компанию оплатить 137 штрафов ГИБДД

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Фото: ФССП РФ
Машина не моя, а служебная, поэтому платить штрафы не обязательно. Подобные мысли как план действий свойственны многим автовладельцам, использующим для передвижения корпоративный транспорт.

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Отсюда гигантские подчас суммы штрафов, нагоняющие злостных нарушителей с течением определенного времени. Так произошло и в этом случае, о котором рассказали судебные приставы Приморского района Санкт-Петербурга.

Только что они добились погашения задолженности административных штрафов на сумму без малого 200 000 рублей от одной из строительных организаций города на Неве. Ее сотрудники накатали аж на 137 исполнительных производств. В основном это превышение скорости да нарушение правил парковки, - тут, что называется, никакого откровения.

Штрафы на адрес компании, естественно, приходили, но та игнорировала предписания  до тех пор, пока за дело не взялось Управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Его пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств компании-должника. Ее руководству ничего не оставалось, как перечислить в доход бюджета 197 000 рублей.

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Судебные приставы заставили строительную компанию оплатить 137 штрафов ГИБДД
{{material_128850}} Отсюда гигантские подчас суммы штрафов, нагоняющие злостных нарушителей с течением определенного времени. Так произошло и в этом случае, о котором рассказали судебные приставы Приморского района Санкт-Петербурга.Только что они добились погашения задолженности административных штрафов на сумму без малого 200 000 рублей от одной из строительных организаций города на Неве. Ее сотрудники накатали аж на 137 исполнительных производств. В основном это превышение скорости да нарушение правил парковки, - тут, что называется, никакого откровения.Штрафы на адрес компании, естественно, приходили, но та игнорировала предписания  до тех пор, пока за дело не взялось Управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.Его пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного характера, вынес запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств компании-должника. Ее руководству ничего не оставалось, как перечислить в доход бюджета 197 000 рублей.
2020-03-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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