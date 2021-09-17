Судный день в Израиле: пустые дороги и два сбитых ребенка
Фото: vesty.co.il
{{material_}}Закон формально не запрещает ездить в этот день на автомобилях, но сила традиций такова, что на улицах остаются только машины экстренных служб. Простые автомобилисты и байкеры уступают место велосипедам, самокатам и пешеходам. Общественный транспорт также не работает, не ходят поезда, не летают самолеты. В этот день выбросы в атмосферу падают на 90%, получается настоящий день без двигателя внутреннего сгорания.
В соответствии с иудейской традицией Судный день должен быть днем полного покоя и 25-часового строгого поста. Нельзя не только работать, но и есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.
Ежегодно власти Израиля обращаются к гражданам с просьбой разумно следовать традициям и не подвергать свою жизнь опасности. Министерство здравоохранения советует, как поститься без угрозы для здоровья. Минтранс и Министерство экономики видят опасность в повышенной загруженности городских улиц велосипедами и самокатами. Из года в год сообщается о большом количестве пострадавших в этот день в результате дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
Не стал исключением и нынешний Йом Кипур. Были сбиты два ребенка, катавшиеся по «пустым трассам» на велосипедах. На шоссе №4 автомобиль сбил насмерть 12-летнего мальчика из Рамат-Гана, выехавшего на дорогу на велосипеде. Как выяснилось, 40-летний водитель был пьян. В другой аварии тяжелые травмы получил 11-летний мальчик, катавшийся на велосипеде по шоссе Аялон. Кроме того, в ДТП за сутки поста пострадали 15 человек, еще один 21-летний мужчина погиб. Медицинская помощь из-за различных травм, связанных с ездой на велосипедах, самокатах, скейтбордах потребовалась 226 гражданам.
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