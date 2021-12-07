Сухопутный крейсер Гитлера: этот танк должен был изменить ход войны
Были у нацистов идеи по постройке гигантских боевых машин под названием Landkreuzer («Сухопутный крейсер»). Причём машины должно таких было быть две. Одна из них представляла бы собой сверхтяжёлый танк, а вторая, по сути, невероятных размеров самоходную артиллерийскую установку.
Проект танка этого семейства представили Гитлеру в 1942 году. Расчётная масса машины составляла… 1 000 тонн. Габариты впечатляли не меньше: длина – 35 метров, ширина – 14, высота – 11. Толщина брони – от 15 до 40 сантиметров. В качестве основных орудий планировали установить две корабельные пушки калибра 283-мм. Они должны были располагаться в одной башне.
Помимо них танк собирались оснастить дополнительными 128-мм. пушками, а также пулемётами и зенитными орудиями. Экипаж танка состоял бы более, чем из 30 человек. А ещё в машине был предусмотрен санузел и гараж для двух разведывательных мотоциклов. Приводить всё это в движение собирались с помощью судовых двигателей. Варианта было два: либо 8 моторов по 2 000 л.с., либо 2 гигантских по 8 400. По расчётам, запас хода должен был составить почти 200 километров, а максимальная скорость – немыслимые для такой громадины 40 км/ч. Впрочем, есть версия, что «максималку» машину рассчитали неверно, и на самом деле она была бы гораздо меньше. Машину назвали Ratte («Крыса»).
Но здравый смысл победил. Может быть, за счёт лобовой брони «Крыса» была бы неуязвимой для большинства существующих орудий. Но крыша гигантской машины стала бы отличной мишенью для гаубичного огня и самолётов противника. Кроме того, огромной проблемой стала бы доставка такого танка к месту боевых действий. Поэтому строить Ratte не стали.
Тем не менее, «Крыса» стала бы самым большим и самым тяжёлым образцов бронетехники, воплощённом в чертежах… Если бы не вторая машина этого же семейства. Впрочем, документация по второму «Крейсеру» полностью обнаружена не была, и некоторыми историками существование полных чертежей данной САУ ставится под сомнение.
Точных изображений этой машины обнаружено не было и, как уже было сказано, не совсем понятно, были ли они вообще. Суть заключалась в том, что предлагалось построить установку, оснащённую знаменитым орудием «Дора». «Дора» изначально представляла собой железнодорожную артиллерийскую систему для разрушения хорошо укреплённых линий обороны. Калибр орудия равнялся 807 миллиметрам, а длина ствола – примерно 32,5 метрам. Снаряды весили от 4,8 до 7,1 тонн. Прицельная дальность стрельбы – до 39 километров.
Уже само по себе это чудо-орудие было странным. Сложности представляла даже сама доставка его в нужную точку по железной дороге. Подготовка позиции занимала много дней. Для сборки приходилось использовать тяжёлые краны. Только один ствол перевозился 20 вагонами. А ещё около 40 вагонов требовалось для транспортировки необходимого персонала, обеспечивающего стрельбу и подготовку к ней. И вот у немцев появилась идея поставить такое орудие на гусеничную машину.
Проект получил название Monster. Расчётная масса САУ составила 1 500 тонн – в полтора раза тяжелее «Крысы». Экипаж должен был состоять из 100 человек, а максимальная скорость не превышала бы 15 км/ч. Броня была бы тоньше, чем у Ratte: до 25 см. Это – логично, ведь речь шла о САУ с дальнобойным орудием, а не о сверхтяжёлом танке. Но проблемы у «Монстра» возникли бы те же: уязвимость для гаубиц и авиации, невероятные сложности при транспортировке.
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