Сумасшедшая автоледи отпинала машину, но в ответ получила разбитое лобовое стекло: за всем наблюдала камера Теслы
На YouTube-канале «Аманда» было опубликовано дикое видео сумасшедшей уличной драки, которая, по всей видимости, произошла в Лос-Анджелесе.
Когда начинается запись, вдалеке видно быстро приближающийся автомобиль, который останавливается сразу за Тесла. В соседнем ряду сразу справа за Теслой стоит красная машина, и водитель, кажется, пристально смотрит в свое зеркало бокового обзора, на что-то оглядываясь.
Из белого автомобиля выбегает женщина-водитель и мчится к красной, нанося удар ногой по задней панели так, что на красной машине осталась вмятина. Затем парень в красной машине выпрыгивает, а женщина быстро садится в свою машину, пытаясь сбежать. Но водитель красной машины успел ударить ногой по передней части ее машины и разбить рукой лобовое стекло со стороны пассажира, где в это время находился человек.
Чем вызвана такая бурная реакция, неизвестно. В начале видео видно, что белый автомобиль стоит поперек дороги. Возможно, мужчина жестко подрезал автоледи, чем вызвал её гнев.
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