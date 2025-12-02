Dunlop возвращается: японцы решили удивить американцев, но получится ли у них?

Sumitomo представила новые всесезонные шины Dunlop для рынка США и Канады

Sumitomo запускает свежую линейку шин Dunlop в Северной Америке. Компания делает ставку на комфорт и долговечность. Новинка обещает изменить привычный расклад на рынке. Подробности о планах и технологиях – в нашем материале.

В 2025 году на рынке Северной Америки стартует новая глава для шин Dunlop. После того как Sumitomo завершила сделку по приобретению прав на бренд у Goodyear в ряде регионов, японский производитель не стал медлить с внедрением своих идей. Как сообщает МосАвтоШина, компания представила всесезонные шины Dunlop Blue Response A/S, ориентированные на автомобили премиум-класса и долгие поездки.

Новинка относится к категории туринговых шин и разрабатывалась с акцентом на комфорт, устойчивость и экономичность. Инженеры Sumitomo сделали ставку на инновационный рисунок протектора с волнообразными 3D-канавками, которые обеспечивают надежное сцепление даже на заснеженных дорогах. При этом особое внимание уделили снижению шума и сохранению эластичности резины при низких температурах за счет добавления силики в состав компаунда.

В компании отмечают, что Dunlop Blue Response A/S – первая модель, полностью созданная, произведенная и реализуемая японской стороной для вторичного рынка США и Канады. В планах Sumitomo – не только расширить ассортимент туринговых шин, но и активно развивать спортивное направление, а также предложить зимние и легкогрузовые модели для разных сегментов.

Гарантийный пробег новых шин составляет внушительные 130 000 км. Для контроля износа предусмотрены специальные индикаторы, размещенные в обеих плечевых зонах. Скругленный профиль протектора способствует плавности хода, а глубокие ламели поддерживают стабильное сцепление даже по мере износа. В продаже появится 80 типоразмеров с диаметром от 14 до 20 дюймов, что позволит подобрать шины для большинства современных автомобилей класса люкс и премиум.

Sumitomo не скрывает амбиций: компания рассчитывает занять 5–10% рынка шин в Северной Америке в течение ближайших пяти лет. Для этого планируется увеличить годовые продажи до 5 миллионов шин. При этом Dunlop будет позиционироваться выше по цене, чем бренд Falken, который также принадлежит Sumitomo, за исключением внедорожных моделей.

По информации МосАвтоШина, вместе с туринговыми шинами на рынок также выходят спортивные Dunlop Sport Maxx RS, которые ранее были доступны только в Японии. Это часть стратегии по укреплению позиций бренда Dunlop в разных сегментах и возвращению узнаваемого имени на рынок США и Канады.

Новые шины предназначены для таких моделей, как Cadillac XT5, Genesis G80, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-Class и других автомобилей высокого класса. Производитель обещает, что владельцы этих машин смогут оценить не только комфорт, но и экономию топлива благодаря современным технологиям и материалам.

Если Вы не знали, Dunlop – один из старейших шинных брендов в мире, основанный еще в XIX веке. За свою историю марка не раз меняла владельцев и географию производства, но всегда оставалась синонимом инноваций и качества. Сегодня Dunlop входит в портфель Sumitomo Rubber Industries, которая также владеет брендами Falken и Ohtsu. Японская компания активно инвестирует в развитие технологий и расширение присутствия на мировых рынках, делая ставку на экологичность и долговечность своей продукции.