Dunlop возвращается: японцы решили удивить американцев, но получится ли у них?

2 декабря 2025, 10:15
Sumitomo представила новые всесезонные шины Dunlop для рынка США и Канады
Sumitomo представила новые всесезонные шины Dunlop для рынка США и Канады
Sumitomo запускает свежую линейку шин Dunlop в Северной Америке. Компания делает ставку на комфорт и долговечность. Новинка обещает изменить привычный расклад на рынке. Подробности о планах и технологиях – в нашем материале.
В 2025 году на рынке Северной Америки стартует новая глава для шин Dunlop. После того как Sumitomo завершила сделку по приобретению прав на бренд у Goodyear в ряде регионов, японский производитель не стал медлить с внедрением своих идей. Как сообщает МосАвтоШина, компания представила всесезонные шины Dunlop Blue Response A/S, ориентированные на автомобили премиум-класса и долгие поездки.
Новинка относится к категории туринговых шин и разрабатывалась с акцентом на комфорт, устойчивость и экономичность. Инженеры Sumitomo сделали ставку на инновационный рисунок протектора с волнообразными 3D-канавками, которые обеспечивают надежное сцепление даже на заснеженных дорогах. При этом особое внимание уделили снижению шума и сохранению эластичности резины при низких температурах за счет добавления силики в состав компаунда.
В компании отмечают, что Dunlop Blue Response A/S – первая модель, полностью созданная, произведенная и реализуемая японской стороной для вторичного рынка США и Канады. В планах Sumitomo – не только расширить ассортимент туринговых шин, но и активно развивать спортивное направление, а также предложить зимние и легкогрузовые модели для разных сегментов.
Гарантийный пробег новых шин составляет внушительные 130 000 км. Для контроля износа предусмотрены специальные индикаторы, размещенные в обеих плечевых зонах. Скругленный профиль протектора способствует плавности хода, а глубокие ламели поддерживают стабильное сцепление даже по мере износа. В продаже появится 80 типоразмеров с диаметром от 14 до 20 дюймов, что позволит подобрать шины для большинства современных автомобилей класса люкс и премиум.
Sumitomo не скрывает амбиций: компания рассчитывает занять 5–10% рынка шин в Северной Америке в течение ближайших пяти лет. Для этого планируется увеличить годовые продажи до 5 миллионов шин. При этом Dunlop будет позиционироваться выше по цене, чем бренд Falken, который также принадлежит Sumitomo, за исключением внедорожных моделей.
По информации МосАвтоШина, вместе с туринговыми шинами на рынок также выходят спортивные Dunlop Sport Maxx RS, которые ранее были доступны только в Японии. Это часть стратегии по укреплению позиций бренда Dunlop в разных сегментах и возвращению узнаваемого имени на рынок США и Канады.
Новые шины предназначены для таких моделей, как Cadillac XT5, Genesis G80, Lincoln MKZ, Mercedes-Benz E-Class и других автомобилей высокого класса. Производитель обещает, что владельцы этих машин смогут оценить не только комфорт, но и экономию топлива благодаря современным технологиям и материалам.
Если Вы не знали, Dunlop – один из старейших шинных брендов в мире, основанный еще в XIX веке. За свою историю марка не раз меняла владельцев и географию производства, но всегда оставалась синонимом инноваций и качества. Сегодня Dunlop входит в портфель Sumitomo Rubber Industries, которая также владеет брендами Falken и Ohtsu. Японская компания активно инвестирует в развитие технологий и расширение присутствия на мировых рынках, делая ставку на экологичность и долговечность своей продукции.
Похожие материалы Дженезис, Кадиллак, Линкольн
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
Похожие материалы Дженезис, Кадиллак, Линкольн
-
02.12.2025, 19:46
Как Aston Martin DB5, купленный за копейки в 1972 году, стал состоянием
В юности мы часто совершаем необдуманные поступки. Иногда они становятся судьбоносными. История Джона Уильямса из Уэльса — яркий пример. Его страсть к автомобилям изменила всю жизнь. Узнайте, как одна покупка превратилась в настоящее сокровище.Читать далее
-
02.12.2025, 19:22
Проклятие «Шишиги»: за что в Советской Армии не любили легендарный ГАЗ-66
ГАЗ-66 был символом советской техники, но в Афганистане его ждал неожиданный поворот. Почему армия пересмотрела отношение к знаменитой «Шишиге»? Какие особенности конструкции сыграли против нее? История, которая удивит даже знатоков.Читать далее
-
02.12.2025, 18:01
Сколько потерял в цене Toyota Tacoma 2020 года за пять лет эксплуатации
Toyota Tacoma 2020 года удивляет стабильностью стоимости. За пять лет она сохраняет до 78% цены. Это один из лучших показателей среди пикапов. Узнайте, почему этот автомобиль так ценится на вторичном рынке. Сравниваем с конкурентами и раскрываем секреты успеха.Читать далее
-
02.12.2025, 17:52
Неизвестные модификации: как советские машины преображались за границей
Мало кто знает, что советские авто за рубежом меняли до неузнаваемости. Некоторые модели получали уникальные детали и даже новые кузова. В Европе и США создавали версии, которых не было в Союзе. О самых интересных примерах расскажем в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.Читать далее
-
02.12.2025, 17:19
«ГАЗель» и «Соболь» получили новую усиленную коробку от дизельных версий
Горьковский автозавод улучшает свои автомобили. Линейка LCV получила важное техническое обновление. Трансмиссия стала значительно выносливее. Узнайте, что изменилось в конструкции. Это повысит ресурс популярных моделей.Читать далее
-
02.12.2025, 17:10
Кемпер Helio O4 Pro: канадский дом на колесах из стеклопластика для суровых условий
Канада славится своими домами на колесах, и Helio O4 Pro не исключение. Этот кемпер создан для долгих лет службы и способен выдержать любые испытания. В основе конструкции – стеклопластик, который стал визитной карточкой местных производителей. Чем же так привлекает и одновременно отталкивает этот необычный прицеп – разберемся в материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:52
Honda Ridgeline 2027: цифровое обновление и новый дизайн в стиле Pilot
В 2027 году Honda Ridgeline может получить заметное обновление внешности. Дизайнеры представили виртуальный проект с новым передом и светотехникой. Внутри ожидаются цифровые решения и свежие элементы. Под капотом останется проверенный V6. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
02.12.2025, 16:48
Обновленный Honda Civic 2025 года официально приехал в Россию
В России стартовали продажи нового седана. Японский бренд привез обновленную модель. Автомобиль получил свежий дизайн. Появились и гибридные версии. Цены уже известны.Читать далее
-
02.12.2025, 16:44
Владелец Cadillac Escalade потратил $116 255 и выставил внедорожник без резерва после 70 000 км
Cadillac Escalade 2021 года с пробегом 70 300 км выставлен на аукцион без резерва. Внедорожник оснащен мощным V8 и премиальными опциями. Есть косметические недостатки и история незначительных ДТП. Причина продажи не раскрыта. Интерес к лоту растет.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве