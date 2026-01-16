Почему этот автодом выбирают для путешествий по России – удивит каждого

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 18:21

SUN LIVING A70DK на базе Ford Transit: автодом для семьи с зимним комфортом

Автодом SUN LIVING A70DK на шасси Ford Transit удивляет вместимостью и продуманностью. В нем шесть спальных мест, автоматическая коробка и зимний пакет. Узнайте, чем он отличается от других моделей и почему его выбирают для дальних поездок.

В мире автодомов не так уж и много моделей, которые действительно способны удивить даже опытных пассажиров. SUN LIVING A70DK на базе Ford Transit - как раз из таких. Этот дом на колесах создан для тех, кто не готов идти на компромисс между комфортом, вместительностью и направлением движения в любое время года.

Главная фишка этой модели - шесть полноценных спальных мест. Здесь не нужно жертвовать личным пространством ради компании: двуспальная кровать в алькове, двухъярусные кровати сзади и трансформируемая столовая группа превращают салон в настоящий мини-отель на колесах. Даже если вы отправляетесь в путешествие большой семьей или с друзьями, места хватит всем.

Особое внимание к зимнему пакету. В России это не просто приятный бонус, а настоящая необходимость. Подогрев баков, утепленный отсек для воды и мощная система обогрева Truma Combi 6E позволяют не бояться ни морозов, ни внезапных заморозков в межсезонье. Внутри всегда тепло, вода не замерзает даже при серьезных минусах.

Техническая часть тоже не подкачала. Дизельный двигатель мощностью 2 литра и мощностью 165 л.с. В сочетании с автоматической коробкой передачи обеспечивает уверенное движение как по трассе, так и по проселочным дорогам. Передний привод и колесная формула 4х2 делают управление экономичным, а расход топлива - разумным для техники такого класса.

Фото: autoyahta.ru

Внутри автодома все продумано до мелочей. Кухонный модуль с трехконфорочной плитой, холодильником на 142 литра и отдельной морозильной плитой, полноценный санузел с душевой кабиной и биотуалетом, вместительный багажник - все это превращает SUN LIVING A70DK в настоящий дом на колесах. Для хранения вещей предусмотрена багажная дверь шириной 131 см, максимальная нагрузка багажника - 150 кг. Полезная загрузка автодома - почти 600 кг, что позволяет взять с собой все необходимое.

Фото: autoyahta.ru

Безопасность и комфорт на высоте. Здесь есть ABS, EBD, ESP, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, датчики давления в шинах, процесс подогрева лобового стекла и даже распознавание дорожных знаков. Водителю доступна полностью цифровая приборная панель, а пассажирам - удобные кресла с креплениями ISOFIX для детских сидений. Центральный замок, электропакет, аудиоподготовка и светодиодные ходовые огни — все это входит в стандартную комплектацию.

Габариты впечатляют: длина почти 7 метров, ширина 2,3 метра, высота чуть больше 3 метров. Внутренняя высота - 2,1 метра, так что даже самым высоким пассажирам будет комфортно. Разрешенная масса - 3,5 тонны, буксировать прицеп можно весом до 2 тонн. Для управления достаточно обычных прав категории В.

Фото: autoyahta.ru

Автодом включает два газовых баллона по 27 литров, бак для чистой воды на 110 литров и бак для серой воды на 90 литров. Бойлер на 10 литров обеспечивает горячую воду в любое время. Для подключения к электросети предусмотрено специальное устройство, освещение осуществляется с помощью потолочных ламп и дополнительных светильников.

Внешний вид тоже не подкачал: бампер окрашен в цвет кузова, литые диски на 16 дюймов, маркиза для отдыха на свежем воздухе. В салоне - комбинированная отделка, единый стиль кресла и современный дизайн.

В целом, SUN LIVING A70DK на базе Ford Transit – это не просто автодом, а достойное решение для тех, кто ценит свободу передвижения, комфорт и надежность. Он отлично подойдет для путешествий по России в любое время года, будь то летние или зимние каникулы. Такой дом на колесах позволил изменить представление семейных людей и сделать каждую поездку по-настоящему роскошной.

Упомянутые марки: Ford
