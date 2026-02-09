Почему SUN LIVING Family V60SP на шасси Fiat Ducato стал выбором для путешествий и работы в 2026 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 07:19

SUN LIVING Family V60SP: дизельный автодом на базе Fiat Ducato с двумя кроватями и АКПП

Автодом SUN LIVING Family V60SP 2021 года на базе Fiat Ducato сочетает дизельное отопление, две кровати и автоматическую коробку передач. Модель выделяется универсальностью для дальних поездок и городской эксплуатации.

Автодом SUN LIVING Family V60SP на платформе Fiat Ducato сразу обращает на себя внимание сочетанием практичности и продуманной комплектации. В условиях, когда мобильность и автономность становятся ключевыми требованиями к современным домам на колесах, эта модель обеспечивает не только техническую надежность, но и реальные возможности для комфортного проживания и повседневного использования.

Фото: autoyahta.ru

Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, что для автодома такого класса - редкость. Благодаря новой автоматической коробке передач управление в городском потоке становится заметно проще, а на трассе автомобиль ведет себя уверенно. Водители отмечают, что V60SP подходит не только для дальних поездок, но и для ежедневных поездок по городу, что расширяет круг его владельцев.

Автономность и комфорт

Одно из главных преимуществ этой версии — дизельное отопление Truma Diesel 4 DE с бойлером. Такой подход позволяет не экономить на газовых баллонах в холодное время года, а значит, увеличивает автономность и сокращает расходы на обслуживание. Большой компрессорный холодильник на 130 литров с отдельной морозильной плитой работает от бортовой электросети 12В или 220В, что также минимизирует потребность в газе. Газовый баллон на 5 литров используется только для приготовления пищи, а его размещение под нижней кроватью в отдельном коробе обеспечивает безопасность и легкий доступ.

Фото: autoyahta.ru

Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 100 литров и бак для серой воды на 90 литров, что позволяет не задумываться о частых остановках для пополнения запасов. Санузел с душем и биотуалетом на 20 литров делает длительные поездки максимально комфортными даже для семьи из четырех человек.

Две кровати и трансформируемое пространство

В отличие от многих конкурентов, где используется подъемная крыша, SUN LIVING Family V60SP предлагает две полноценные кровати в задней части. Нижняя двуспальная кровать размером 195 х 153/141 см и верхняя - 174 х 143 см с дополнительным диваном. Если верхняя кровать не требуется, ее можно снять и оставить дома, нижняя ярус легко трансформируется, освобождая место для перевозки крупногабаритных вещей. Такой подход делает автодом универсальным решением для путешествий, работы и перевозки грузов.

Фото: autoyahta.ru

Салон оборудован поворотными креслами, складным столиком, подставкой для установки телевизора и USB-розетками для зарядки гаджетов. Окна и люки снабжены антимоскитными сетками и шторами, подиум под столом используется для хранения инструментов. Все это создает ощущение настоящего дома, каждая деталь которого продумана для удобства.

Технические характеристики и комплектация

Автодом построен на шасси Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,3 литра и мощностью 160 л.с., передним приводом и 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Экологический стандарт – Евро V, топливный бак на 90 литров, бак AdBlue – 18 литров. Колесная база составляет 4035 мм, общая длина - 5998 мм. Максимально допустимая масса - 3500 кг, полезная нагрузка - 532 кг, буксируемый вес - до 2 тонн.

В комплектацию входят литые 16-дюймовые диски, дневные ходовые огни, автоматический кондиционер, кожаная отделка кресел, электрические зеркала с подогревом и складыванием, ESP, ASR, Traction+, помощь при спуске, парктроник, подготовка для камеры заднего вида, центральный замок, чехол в кабину, чехол для гаджетов, USB-розетки и фаркоп. Салон выполнен в комбинированной отделке, мягкие матерчатые шторы на окнах.

Доступность и цена

Модель 2021 года с пробегом продается по цене 9 919 000 рублей, что заметно ниже первоначальной стоимости. Для тех, кто ищет универсальное решение для путешествий, работы и отдыха, SUN LIVING Family V60SP станет одним из самых интересных предложений на рынке автодомов в 2026 году.

Похожие материалы Фиат

