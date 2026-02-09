Почему SUN LIVING Family V60SP на шасси Fiat Ducato стал выбором для путешествий и работы в 2026 году

9 февраля 2026, 07:19
SUN LIVING Family V60SP: дизельный автодом на базе Fiat Ducato с двумя кроватями и АКПП
SUN LIVING Family V60SP: дизельный автодом на базе Fiat Ducato с двумя кроватями и АКПП
Автодом SUN LIVING Family V60SP 2021 года на базе Fiat Ducato сочетает дизельное отопление, две кровати и автоматическую коробку передач. Модель выделяется универсальностью для дальних поездок и городской эксплуатации.
Автодом SUN LIVING Family V60SP на платформе Fiat Ducato сразу обращает на себя внимание сочетанием практичности и продуманной комплектации. В условиях, когда мобильность и автономность становятся ключевыми требованиями к современным домам на колесах, эта модель обеспечивает не только техническую надежность, но и реальные возможности для комфортного проживания и повседневного использования.
Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч, что для автодома такого класса - редкость. Благодаря новой автоматической коробке передач управление в городском потоке становится заметно проще, а на трассе автомобиль ведет себя уверенно. Водители отмечают, что V60SP подходит не только для дальних поездок, но и для ежедневных поездок по городу, что расширяет круг его владельцев.
Автономность и комфорт
Одно из главных преимуществ этой версии — дизельное отопление Truma Diesel 4 DE с бойлером. Такой подход позволяет не экономить на газовых баллонах в холодное время года, а значит, увеличивает автономность и сокращает расходы на обслуживание. Большой компрессорный холодильник на 130 литров с отдельной морозильной плитой работает от бортовой электросети 12В или 220В, что также минимизирует потребность в газе. Газовый баллон на 5 литров используется только для приготовления пищи, а его размещение под нижней кроватью в отдельном коробе обеспечивает безопасность и легкий доступ.
Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 100 литров и бак для серой воды на 90 литров, что позволяет не задумываться о частых остановках для пополнения запасов. Санузел с душем и биотуалетом на 20 литров делает длительные поездки максимально комфортными даже для семьи из четырех человек.
Две кровати и трансформируемое пространство
В отличие от многих конкурентов, где используется подъемная крыша, SUN LIVING Family V60SP предлагает две полноценные кровати в задней части. Нижняя двуспальная кровать размером 195 х 153/141 см и верхняя - 174 х 143 см с дополнительным диваном. Если верхняя кровать не требуется, ее можно снять и оставить дома, нижняя ярус легко трансформируется, освобождая место для перевозки крупногабаритных вещей. Такой подход делает автодом универсальным решением для путешествий, работы и перевозки грузов.
Салон оборудован поворотными креслами, складным столиком, подставкой для установки телевизора и USB-розетками для зарядки гаджетов. Окна и люки снабжены антимоскитными сетками и шторами, подиум под столом используется для хранения инструментов. Все это создает ощущение настоящего дома, каждая деталь которого продумана для удобства.
Технические характеристики и комплектация
Автодом построен на шасси Fiat Ducato с дизельным двигателем объемом 2,3 литра и мощностью 160 л.с., передним приводом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Экологический стандарт – Евро V, топливный бак на 90 литров, бак AdBlue – 18 литров. Колесная база составляет 4035 мм, общая длина - 5998 мм. Максимально допустимая масса - 3500 кг, полезная нагрузка - 532 кг, буксируемый вес - до 2 тонн.
В комплектацию входят литые 16-дюймовые диски, дневные ходовые огни, автоматический кондиционер, кожаная отделка кресел, электрические зеркала с подогревом и складыванием, ESP, ASR, Traction+, помощь при спуске, парктроник, подготовка для камеры заднего вида, центральный замок, чехол в кабину, чехол для гаджетов, USB-розетки и фаркоп. Салон выполнен в комбинированной отделке, мягкие матерчатые шторы на окнах.
Доступность и цена
Модель 2021 года с пробегом продается по цене 9 919 000 рублей, что заметно ниже первоначальной стоимости. Для тех, кто ищет универсальное решение для путешествий, работы и отдыха, SUN LIVING Family V60SP станет одним из самых интересных предложений на рынке автодомов в 2026 году.
Похожие материалы Фиат
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:33
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota разрабатывает крупный внедорожник с тремя рядами сидений, который может заменить Highlander. Новинка ориентирована на рынок США и обещает новые решения в сегменте семейных авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
09.02.2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.Читать далее
-
09.02.2026, 08:47
Плюсы и минусы Haval Jolion: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди иномарок, но вопросы к его надежности и удобству остаются. Владельцы делятся опытом: от плюсов электроники до спорных моментов с багажником и шумоизоляцией.Читать далее
-
09.02.2026, 08:42
Статистика продаж новых авто в Германии: кто теряет позиции, а кто укрепляет лидерство
Вышло исследование: рынок новых легковых автомобилей в Германии начал 2026 год с заметным спадом. Какие бренды и типы моторов оказались в выигрыше, а кто сдает позиции и что это значит для будущего автопарка крупнейшего рынка Европы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 07:57
Какие автомобили китайской сборки признаны самыми надежными в 2026 году
Вышло исследование: эксперты назвали автомобили китайской сборки с наименьшим числом заводских дефектов. Неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга - что это значит для российских покупателей и почему стоит обратить внимание на новые тренды.Читать далее
-
09.02.2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.Читать далее
Похожие материалы Фиат
-
09.02.2026, 12:27
Toyota Corolla 2024: реальный опыт владения, неожиданные плюсы и минусы нового поколения
Владелец Toyota Corolla 2024 из Новосибирска делится личным опытом покупки и эксплуатации, сравнивая с предыдущей моделью. Какие неожиданные детали всплыли в процессе, и что важно знать тем, кто выбирает между новым и подержанным авто - читайте в материале.Читать далее
-
09.02.2026, 12:03
Российский авторынок начал февраль с неожиданного роста: свежие цифры по сегментам
Вышло исследование: на первой неделе февраля российский авторынок удивил позитивной динамикой сразу в нескольких сегментах. Продажи легковых и коммерческих автомобилей пошли вверх, несмотря на традиционный спад в начале месяца. Какие факторы повлияли на ситуацию и чего ждать дальше - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 10:33
Toyota готовит новый трехрядный внедорожник для США: что известно о преемнике Highlander
Toyota разрабатывает крупный внедорожник с тремя рядами сидений, который может заменить Highlander. Новинка ориентирована на рынок США и обещает новые решения в сегменте семейных авто. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов - в нашем материале.Читать далее
-
09.02.2026, 09:19
Belgee X70 и Geely Atlas Pro: есть ли отличия между моделями — эксперты сравнили
Белорусский кроссовер Belgee X70, стартовавший в мае 2024 года, вызвал интерес на российском рынке. Эксперты уже сравнили его с Geely Atlas Pro по ценам, комплектациям и качеству сборки.Читать далее
-
09.02.2026, 09:01
Лада Веста 2015–2021: как изменилась конструкция и оснащение за шесть лет выпуска
Лада Веста за шесть лет претерпела множество изменений, несмотря на отсутствие официального рестайлинга. Разбираемся, какие доработки появились в конструкции, моторах и оснащении, и на что обратить внимание при выборе между ранней и поздней версией.Читать далее
-
09.02.2026, 08:47
Плюсы и минусы Haval Jolion: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди иномарок, но вопросы к его надежности и удобству остаются. Владельцы делятся опытом: от плюсов электроники до спорных моментов с багажником и шумоизоляцией.Читать далее
-
09.02.2026, 08:42
Статистика продаж новых авто в Германии: кто теряет позиции, а кто укрепляет лидерство
Вышло исследование: рынок новых легковых автомобилей в Германии начал 2026 год с заметным спадом. Какие бренды и типы моторов оказались в выигрыше, а кто сдает позиции и что это значит для будущего автопарка крупнейшего рынка Европы - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 07:57
Какие автомобили китайской сборки признаны самыми надежными в 2026 году
Вышло исследование: эксперты назвали автомобили китайской сборки с наименьшим числом заводских дефектов. Неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга - что это значит для российских покупателей и почему стоит обратить внимание на новые тренды.Читать далее
-
09.02.2026, 07:49
Changan UNI-S 2025: реальные плюсы и минусы после первых месяцев эксплуатации
Российские автолюбители все чаще выбирают китайские кроссоверы, но насколько оправдан такой выбор? В материале - честный разбор Changan UNI-S 2025, неожиданные детали эксплуатации и советы тем, кто задумывается о покупке. Почему этот автомобиль оказался в центре внимания - читайте в нашем обзоре.Читать далее