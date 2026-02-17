Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

17 февраля 2026, 18:57

SUN LIVING S70SL: новый полуинтегрированный автодом для семьи с акцентом на экономию

SUN LIVING S70SL: новый полуинтегрированный автодом для семьи с акцентом на экономию

Автодом Sun Living S70SL от Adria Matrix с зимними опциями: почему его выбирают семьи с детьми

SUN LIVING S70SL: новый полуинтегрированный автодом для семьи с акцентом на экономию

SUN LIVING S70SL - полуинтегрированный автодом из Словении, который предлагает функциональность и комфорт по более доступной цене. Модель создана для семейных путешествий и активного отдыха, сохраняя ключевые преимущества старших моделей.

SUN LIVING S70SL - полуинтегрированный автодом из Словении, который предлагает функциональность и комфорт по более доступной цене. Модель создана для семейных путешествий и активного отдыха, сохраняя ключевые преимущества старших моделей.

В 2026 году рынок автодомов в России продолжает меняться, и на первый план выходят модели, которые сочетают в себе качество, функциональность и разумную стоимость. SUN LIVING S70SL - как раз такой вариант. Этот полуинтегрированный автодом от дочернего бренда Adria стал заметным событием для тех, кто ищет современное решение для семейных поездок без переплат за избыточные опции.

Sun Living позиционируется как молодежный и динамичный бренд, ориентированный на активных путешественников. В отличие от старшей Adria, здесь делают ставку на простоту, легкость и гибкость интерьера. Внутри сразу чувствуется влияние скандинавского подхода: много света, продуманные системы хранения, лаконичный дизайн и максимум полезного пространства. Особенно это оценят семьи с детьми - здесь можно не только спать и есть, но и устраивать игры, не опасаясь за сохранность мебели.

Фото: autoyahta.ru

Практичность и комфорт без лишних затрат

Главная особенность SUN LIVING S70SL - это сохранение ключевых преимуществ топовой Adria Matrix при заметно меньшей цене. В задней части автодома расположена просторная спальня, а для гостей предусмотрена опускаемая двуспальная кровать. В салоне - полноценная столовая зона, большой холодильник и современная кухня с тремя конфорками и электроподжигом. Санузел совмещенный, но с отдельной душевой кабиной и складным умывальником, что особенно удобно в дороге.

Техническая часть не разочарует даже требовательных водителей. Автоматическая коробка передач, дизельный двигатель мощностью 180 л.с., передний привод и шасси Fiat Ducato - все это обеспечивает уверенное движение и на трассе, и на проселке. Для зимних поездок предусмотрено газовое отопление Truma с бойлером, а отапливаемый багажник и бак сточных вод позволяют не бояться морозов.

Комплектация и возможности для автономии

В стандартной комплектации SUN LIVING S70SL уже есть все необходимое для длительных путешествий: две солнечные панели по 150 Вт, салонный аккумулятор, электроблок, USB-розетки в гостиной и спальне, светодиодное освещение внутри и снаружи. Для комфорта - маркиза, мультимедиа Alpine, камера заднего вида, а также подготовка под кондиционер. В багажном отделении достаточно места для спортивного инвентаря или крупного багажа, причем оно тоже отапливается.

Водительские права категории B позволяют управлять этим автодомом, а масса без нагрузки - 2839 кг при максимальной разрешенной - 3500 кг. Это значит, что SUN LIVING S70SL не требует специальных разрешений и подходит для большинства автолюбителей. Внутренняя высота 2,1 метра обеспечивает свободу передвижения даже высоким пассажирам, а общая длина почти 7 метров позволяет разместить до пяти спальных мест.

Технические характеристики и габариты

Автодом построен на базе Fiat Ducato с 9-ступенчатым автоматом, дизельным двигателем объемом 2,2 литра и экологическим классом Евро V. Топливный бак рассчитан на 90 литров, а бак AdBlue - на 19 литров. Колеса - 16-дюймовые литые диски, что добавляет уверенности на дороге. Внутри - комбинированная отделка салона, современная панель управления и множество продуманных мелочей для удобства в пути.

Габариты модели: длина - 6999 мм, ширина - 2375 мм, высота - 2920 мм, колесная база - 4035 мм. Максимальный буксируемый вес - 2000 кг, что позволяет брать с собой прицеп или дополнительное оборудование. Все это делает SUN LIVING S70SL универсальным решением для путешествий по России и за ее пределами.

Упомянутые марки: Fiat
