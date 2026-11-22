22 ноября 2026, 15:45
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Электромотоцикл за 60 тысяч рублей: почему Linka CE6 удивила ценой
Совместное предприятие Sundiro Honda оценило Linka CE6 минимум в 4 999 юаней - около 62 000 рублей. ABS есть у MAX и MAX+ Special Edition, а все исполнения используют свинцово-кислотные батареи.
Новый доступный электромотоцикл от китайско-японского альянса Sundiro Honda может появиться на рынках, где ценят недорогой городской транспорт. Модель Linka CE6 уже продается в Китае, но ее запас хода вызывает вопросы уже на старте продаж.
Linka CE6 стала первой серийной электрической моделью бренда Linka Motor. Линейка включает четыре версии: Citi, SE, MAX и MAX+ Special Edition. Стартовые цены в Китае — от 4 999 до 7 599 юаней (примерно 60–92 тысячи рублей по текущему курсу). Обычные розничные цены выше: 5 499, 6 199, 6 999 и 8 199 юаней соответственно.
По стоимости CE6 близок к бензиновой Honda Wave Alpha и заметно дешевле Honda Vision. Это делает его привлекательным для тех, кто ищет простой городской электромотоцикл.
Шасси выполнено на стальной раме двухколыбельного типа. Колесная база — 1 350 мм, высота сиденья — 760 мм, клиренс — 130 мм. Снаряженная масса начинается от 126 кг. Установлены 12-дюймовые колеса, задняя подвеска настраивается по пяти уровням. Производитель заявляет возможность наклона в повороте до 35 градусов.
В оснащение всех версий входят 7-дюймовый TFT-экран с навигацией, бесключевой доступ, помощь при трогании на подъеме, круиз-контроль и парковка задним ходом с кнопки. Под сиденьем расположен 30-литровый багажный отсек, куда помещается полнолицевой шлем. Двухканальная ABS доступна только на MAX и MAX+ Special Edition, там же есть продвинутая система контроля тяги.
Базовая Citi оснащена электродвигателем номинальной мощностью 2 кВт (пиковая 3 кВт) и разгоняется до 60 км/ч. Остальные версии получили мотор на 3 кВт (пиковая 5 кВт) с максимальной скоростью 70 км/ч. Система контроля тяги TCS есть во всех комплектациях.
Главный компромисс — свинцово-кислотные батареи. Citi комплектуется блоком 72 В, 25 А·ч (емкость около 1,8 кВт·ч) с запасом хода всего 38 км. У версий SE, MAX и MAX+ батарея на 72 В, 38 А·ч (2,74 кВт·ч) обеспечивает 64 км. Зарядные устройства — на 4 А и 6 А соответственно. Такое решение помогло удержать цену, но увеличило массу и сократило срок службы, особенно на холоде.
Любопытно, что аккумуляторный отсек рассчитан на литий-ионную батарею 77 В, 120 А·ч, но в серийной конфигурации она не предлагается. Самостоятельная установка такого аккумулятора, скорее всего, лишит владельца гарантии.
Пока нет данных о поставках Linka CE6 ни во Вьетнам, ни в Россию. Официальные продажи в нашей стране не подтверждены, но модель может попасть к нам через параллельный импорт. Однако низкий запас хода базовой версии делает ее пригодной лишь для коротких городских поездок. Более дорогие версии с 64 км пробега выглядят практичнее, но все равно остаются нишевым продуктом.
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