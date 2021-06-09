«Супер круто и весело» — посмотрите на что способен минипикап с реактивным двигателем
Иногда кажется, что у некоторых людей, чьи профессии связаны с автомобилями, слишком много свободного времени. Когда они не работают или не модифицируют полноразмерные машины, они начинают творить. Им ничего не стоит, например, установить сверхмощный двигатель на детский пикап.
Все началось, когда Клитус Макфарланд, онлайн-знаменитость с почти тремя миллионами подписчиков, работал со своей командой над дрифт-каром, оснащенным семилитровым двигателем. В этот момент один из членов его команды решил покататься на синем детском пикапе. Но это была не просто игрушка. Сзади корпуса этого пикапа находится хитроумное устройство, напоминающее двигатель из старого эпизода Star Trek.
Водитель чувствует себя достаточно уверенно в этом пикапе и даже продемонстрировал его на треке, где до этого соревновались настоящие автомобили, посмотрите сами.
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