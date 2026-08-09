Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 16:26

Super Soco Vmoto On Road: электробайк с запасом хода 100 км и скоростью до 90 км/ч

Super Soco Vmoto On Road: электробайк с запасом хода 100 км и скоростью до 90 км/ч

Super Soco Vmoto On Road: 8 кВт мощности и 100 км хода — электробайк, который обгоняет поток

Super Soco Vmoto On Road: электробайк с запасом хода 100 км и скоростью до 90 км/ч

Super Soco Vmoto On Road - электробайк нового поколения с мощным 8000-ваттным двигателем и современным дизайном. Модель выделяется запасом хода до 100 км и продуманной эргономикой, что особенно актуально для городских условий в 2026 году.

Super Soco Vmoto On Road - электробайк нового поколения с мощным 8000-ваттным двигателем и современным дизайном. Модель выделяется запасом хода до 100 км и продуманной эргономикой, что особенно актуально для городских условий в 2026 году.

Super Soco Vmoto On Road - заметная инновация на рынке электротранспорта, которая сразу привлекает к себе внимание стилем и практичностью. В условиях интенсивного городского трафика этот электробайк превращается в нечто большее, чем просто транспортное средство. Он становится выбором для тех, кто дорожит скоростью, экологичностью и передовыми технологиями в сфере мобильности.

В основе модели - электродвигатель мощностью 8000 Вт, который обеспечивает быстрый старт и уверенное ускорение. Максимальная скорость достигает 90 км/ч, что позволяет легко держаться в городском потоке и не уступать бензиновым аналогам. 

Аккумуляторная система Super Soco Vmoto On Road построена на базе литий-ионных элементов 72 В / 48 А·ч. Это дает запас хода до 100 км. 

Дизайн электробайка придает ему спортивный характер: алюминиевая рама обеспечивает легкость и прочность, а амортизация сглаживает неровности. Габариты 197x108 см делают модель маневренной, но при этом визуально заметной. 

Вес электробайка - 85 кг, что обеспечивает устойчивость и легкость управления. Это особенно важно для российских дорог, где часто встречаются трамвайные пути, ямы и другие препятствия. Важное замечание: Super Soco Vmoto On Road рассчитан на ежедневное использование и не требует сложного обслуживания.

В последние годы интерес к электротранспорту в России стабильно растет. По данным отраслевых аналитиков, за последние три года спрос на электробайки увеличился более чем вдвое, подробнее в материалах о традиционных электровелосипедах с увеличенным запасом хода .

Super Soco Vmoto On Road ориентирована на тех, кто ищет не только стильный, но и технологичный транспорт для города. Важно помнить, что электробайк подходит для водителей с разным опытом, а его эксплуатация не требует специальных навыков. В 2026 году такие решения станут все более востребованными, особенно в крупных городах России, где вопросы экологии и мобильности выходят на первый план.

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