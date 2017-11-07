7 ноября 2017, 16:39

Superb «пошел», но лидер прежний – Rapid

Октябрьские продажи «Skoda Auto Россия» достигли результата 5 720 новых автомобилей. Таким образом, рост к октябрю прошлого года составил 23,8% (4 620 ед.).
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Тройка модельных лидеров выглядит следующим образом: Rapid (2 311 ед., или +4%), Octavia (2 116 ед., или +22,9%) и Yeti (+20,5%). 

Выбор в пользу флагманского Superb в период с января по октябрь текущего года сделали 1 567 россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение продаж составило 39,9% (январь-октябрь 2016 года - 1 120 ед.).

При этом непосредственно в октябре 2017-го клиентам было передано в 3 раза больше «Супербов», чем за октябрь прошлого года.

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Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
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Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
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Superb «пошел», но лидер прежний – Rapid
Тройка модельных лидеров выглядит следующим образом: Rapid (2 311 ед., или +4%), Octavia (2 116 ед., или +22,9%) и Yeti (+20,5%).  Выбор в пользу флагманского Superb в период с января по октябрь текущего года сделали 1 567 россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение продаж составило 39,9% (январь-октябрь 2016 года - 1 120 ед.).При этом непосредственно в октябре 2017-го клиентам было передано в 3 раза больше «Супербов», чем за октябрь прошлого года.
2017-11-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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