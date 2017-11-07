7 ноября 2017, 16:39
Superb «пошел», но лидер прежний – Rapid
Октябрьские продажи «Skoda Auto Россия» достигли результата 5 720 новых автомобилей. Таким образом, рост к октябрю прошлого года составил 23,8% (4 620 ед.).
Тройка модельных лидеров выглядит следующим образом: Rapid (2 311 ед., или +4%), Octavia (2 116 ед., или +22,9%) и Yeti (+20,5%).
Выбор в пользу флагманского Superb в период с января по октябрь текущего года сделали 1 567 россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличение продаж составило 39,9% (январь-октябрь 2016 года - 1 120 ед.).
При этом непосредственно в октябре 2017-го клиентам было передано в 3 раза больше «Супербов», чем за октябрь прошлого года.
Читайте по теме
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
03.11.2017, 09:27
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Читайте по теме
По медвежьей земле на «медвежьем» Skoda Kodiaq
03.11.2017, 09:27
Золотая эра Skoda: модели Favorit исполнилось 30 лет
19.09.2017, 13:00
Вместо тысячи SUV: ТОП-5 вседорожных универсалов
21.07.2017, 20:47
В Атриуме Петропавловки обмывали обновленный Skoda Rapid
21.07.2017, 00:49
ТОП-5 главных июньских новинок рынка
07.06.2017, 22:23
Презентация Skoda Kodiaq: крепкое рукопожатие
04.11.2016, 08:54
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Ну вот, как всегда. Как нормальный движок, так в Россию он не поставляется. Хотя немного смутила фраза, про ухудшение динамики, куда еще хуже то?
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное