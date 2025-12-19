Кто быстрее на трассе: бензиновый мускулкар или электрокар? Неожиданный результат

Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag

Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.

Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.

На YouTube-канале Edmunds Cars уже несколько лет проводят эксперименты с необычным форматом гонок - U-Drag. Это не просто классический заезд на четверть мили, это испытание для автомобилей, где важны не только скорость, но и маневренность, а также умение быстро разворачиваться и снова ускоряться. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на возможности современных машин, особенно когда на старте встречаются представители разных эпох и технологий.

Фото: Edmunds Cars / YouTube

В свежем выпуске U-Drag организаторы решили противопоставить два совершенно разных автомобиля: суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и электрическую Tesla Model 3 Performance. Оба участника - звезды своих сегментов. Mustang — это классика американских мускулкаров, обладающая мощным бензиновым двигателем. Тесла — символ новой эры, где на первом плане звучит мгновенный отклик газа и отсутствие привычного шума мотора.

Суть U-Drag заключается в том, что машины стартуют одновременно, проходят прямой участок, затем разворачиваются на 180 градусов и возвращаются к финишу. Здесь важна не только максимальная скорость, но и умение быстро замедляться, разворачиваться и снова ускоряться. Такая форма особенно интересна, когда сравниваются автомобили с приводами разных типов.

Как сообщает Edmunds Cars, заезд получился крайне напряженным. Mustang Dark Horse с компрессорным V8 выдал впечатляющее ускорение на старте, но Tesla Model 3 Performance не отставала благодаря моментальному срабатыванию электромотора. В развороте преимущество перешло к Tesla — электрокар легче и маневреннее.

Однако на обратном участке Мустанг вновь начал лидировать, используя всю мощь своего двигателя. Финальным рывком стала настоящая битва технологий: бензиновый монстр против электромобиля, классика против будущего. Итоговый результат оказался настолько близким, что определить победителя можно было только по фотофинишу.

Этот заезд еще раз доказал: современные электромобили способны на равных соперничать с мощными спорткарами, а иногда и превосходить их в определенных дисциплинах. Формат U-Drag позволяет увидеть, как разные технологии проявляются в определенных условиях, а не только на прямой трассе. Для зрителей, это не только зрелищно, но и познавательно - ведь каждый заезд приносит новые открытия и неожиданные результаты.