Кто быстрее на трассе: бензиновый мускулкар или электрокар? Неожиданный результат

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 20:12

Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag

Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag

Кто быстрее на трассе: бензиновый мускулкар или электрокар? Неожиданный результат

Суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance сошлись в U-Drag

Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.

Edmunds Cars придумали уникальный формат гонок U-Drag. В новом выпуске встретились Ford Mustang Dark Horse и Tesla Model 3 Performance. Соперники оказались почти равны. Кто же вырвался вперед? Узнайте подробности необычного заезда.

На YouTube-канале Edmunds Cars уже несколько лет проводят эксперименты с необычным форматом гонок - U-Drag. Это не просто классический заезд на четверть мили, это испытание для автомобилей, где важны не только скорость, но и маневренность, а также умение быстро разворачиваться и снова ускоряться. Такой подход позволяет по-новому взглянуть на возможности современных машин, особенно когда на старте встречаются представители разных эпох и технологий.

Фото: Edmunds Cars / YouTube

В свежем выпуске U-Drag организаторы решили противопоставить два совершенно разных автомобиля: суперчарджерный Ford Mustang Dark Horse и электрическую Tesla Model 3 Performance. Оба участника - звезды своих сегментов. Mustang — это классика американских мускулкаров, обладающая мощным бензиновым двигателем. Тесла — символ новой эры, где на первом плане звучит мгновенный отклик газа и отсутствие привычного шума мотора.

Суть U-Drag заключается в том, что машины стартуют одновременно, проходят прямой участок, затем разворачиваются на 180 градусов и возвращаются к финишу. Здесь важна не только максимальная скорость, но и умение быстро замедляться, разворачиваться и снова ускоряться. Такая форма особенно интересна, когда сравниваются автомобили с приводами разных типов.

Как сообщает Edmunds Cars, заезд получился крайне напряженным. Mustang Dark Horse с компрессорным V8 выдал впечатляющее ускорение на старте, но Tesla Model 3 Performance не отставала благодаря моментальному срабатыванию электромотора. В развороте преимущество перешло к Tesla — электрокар легче и маневреннее.

Однако на обратном участке Мустанг вновь начал лидировать, используя всю мощь своего двигателя. Финальным рывком стала настоящая битва технологий: бензиновый монстр против электромобиля, классика против будущего. Итоговый результат оказался настолько близким, что определить победителя можно было только по фотофинишу.

Этот заезд еще раз доказал: современные электромобили способны на равных соперничать с мощными спорткарами, а иногда и превосходить их в определенных дисциплинах. Формат U-Drag позволяет увидеть, как разные технологии проявляются в определенных условиях, а не только на прямой трассе. Для зрителей, это не только зрелищно, но и познавательно - ведь каждый заезд приносит новые открытия и неожиданные результаты.

Упомянутые марки: Ford, Tesla
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд, Тесла

Похожие материалы Форд, Тесла

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Нижегородская область Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться