Супердорогие машины с идиотскими интерьерами: вы будете в шоке от этой глупости
McLaren 720S
McLaren известен своими первоклассными суперкарами с высокой производительностью, но вот создание столь же высококлассных интерьеров точно не в числе сильных сторон производителя. В их новой модели гиперкара 720s стоимостью 300 тыс. долларов вы обнаружите плохо обработанные швы, неровные зазоры панелей и разные другие досадные мелочи, которых никак не ожидаешь от машины с такой ценой.
Tesla Model S Plaid
Этот электромобиль может быть очень быстрым, но ему точно не стать лидером по качеству интерьера. Обилие дешевых материалов, ужасное дребезжание и не самый удобный руль. Для машины стоимостью 130 тыс. долларов это недопустимые промахи.
Lamborghini Sesto Elemento
«Шестой элемент» от итальянского бренда выпущен в количество 20 единиц и стоит 2 млн долларов. Этот гиперкар из углеродного волокна создан доминировать на гоночном треке, но это же не повод так экономить на интерьере! Ковшеобразные сиденья из углерода просто обтянуты тканью, никаких ковриков, стеклоподъемников или кондиционера. Интерьер для обеспеченного аскета.
TVR Sagari
Британский производитель специфических спорткаров, одним из которых является эта машина стоимостью 118 тыс. долларов. Несмотря на то, что салон оформлен с использованием натуральной кожи, да и вообще на материалах создатели не экономили, он совершенно нелепой формы и сидеть в нем водителю очень некомфортно.
Aston Martin Lagonda Series 2
Aston Martin – это квинтэссенция королевской роскоши, но только не в случае с этой моделью. У этого купе-универсала внешность была ужасной не только снаружи, но и внутри. Это тот случай, когда идиотские цветовые решения и дизайн не способны замаскировать даже самые дорогие виды натуральной кожи и ценные породы древесины. Удивительно, что находились желающие отдать за этот ужас 116 тыс. долларов.
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