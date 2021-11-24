«Суперджет» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска (фото)
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru
По информации Красноярского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России, самолет авиакомпании Red Wings прокатился лишние 30 метров, моментально оказавшись в снежном плену (в Норильске давным-давно зима, температура воздуха сегодня – около 10 градусов).
Представители Red Wings отказались дать какой-либо комментарий местным СМИ. Следователи проведут проверку и дадут оценку - как действиям членов экипажа, так и наземных служб аэродрома.
На место происшествия выехала следственная группа Восточного МСУТ СК России, которая проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
На данный момент, согласно информации онлайн-табло норильского аэропорта, обратный рейс данного Sukhoi Superjet из Норильска в Челябинск задержан.
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