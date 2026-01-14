Готов ли новый EVO изменить правила игры среди гиперкаров?

14 января 2026, 06:43
Суперкар Apollo EVO выходит на рынок: 800 л.с. и вызов Ferrari
Apollo EVO спустя почти пять лет после дебюта наконец поступает в производство. Модель обещает 800 лошадиных сил и экстремальные характеристики. Автомобиль создан как преемник Intensa Emozione. Производитель называет EVO своим самым радикальным проектом. Интрига вокруг новинки только нарастает.
Почти пять лет назад на автосалоне в Шанхае компания Apollo впервые представила публике свой концептуальный суперкар EVO. Тогда автомобиль вызвал фурор, но многие скептически относились к перспективам его серийного выпуска. Теперь же стало известно: EVO официально отправлен в производство, и это событие уже стало одним из самых громких в мире гиперкаров последних лет.
Новый Apollo EVO позиционируется как идейный и технический наследник знаменитого Intensa Emozione, который в свое время стал настоящим откровением для поклонников экстремальных автомобилей. Однако EVO пошел еще дальше: инженеры и дизайнеры заложили в него не только весь накопленный опыт, но и свежие идеи, которые должны вывести марку на новый уровень.
Главная интрига - силовой агрегат. EVO оснащен двигателем мощностью 800 лошадиных сил. Это не просто цифра для красивой рекламы: автомобиль обещает разгон, сравнимый с лучшими Ferrari и Lamborghini. При этом создатели считают, что EVO - не просто быстрый, современный драйверский автомобиль, созданный для тех, кто ценит эмоции за рулем.
Внешность новинки не менее впечатляющая, чем ее техническая начинка. Агрессивные линии кузова, сложная аэродинамика, огромные воздухозаборники и фирменные элементы дизайна делают EVO узнаваемым с первого взгляда. В компании не скрывают: они намерены сделать радикальный облик, чтобы подчеркнуть уникальность модели и ее спортивный характер.
Интерьер автомобиля выполнен в лучших традициях гиперкаров: минимум лишнего, максимальная функциональность и внимание к деталям. В отделке использовались дорогие материалы, посадка водителя напоминает кокпит гоночного автомобиля. Все элементы управления расположены так, чтобы пилот мог полностью сосредоточиться на вождении.
Особое внимание уделено аэродинамике. По замыслу разработчиков, EVO имеет активные элементы, которые автоматически подстраиваются под стиль езды и дорожные условия. Это позволяет не только повысить температуру на высоких скоростях, но и сделать автомобиль более выгодным на поворотах. Тем не менее, инженеры не раскрывают всех секретов, оставляя пространство для догадок и обсуждений среди поклонников марок.
Выпуск Apollo EVO – это не просто очередная премьера в мире суперкаров. Это вызов устоявшимся лидерам сегмента, прежде всего Ferrari. Компания открыто заявляет о своих амбициях и намерена конкурировать с устойчивыми знаменитыми брендами. При этом EVO не копирует чужие решения, а предлагает нестандартный взгляд на то, каким должен быть современный гиперкар.
