4 октября 2021, 14:44
Суперкар Bugatti неожиданно хорошо смотрится на гусеницах
Британский автомобильный дизайнер Аль Ясид известен своими смелыми визуальными экспериментами с суперкарами. Трековый Bugatti Bolide он поставил на гусеницы, превратив его в брутальный вездеход. Получилось на удивление неплохо.
Дарья Климова Фото: instagram.com/yasiddesign
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Фото: instagram.com/yasiddesign
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Фото: instagram.com/yasiddesign
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Гусеничный Bugatti выглядит настоящим внедорожником и, безусловно, готов преодолевать грязь, каменистые тропы и снежные заносы. Возможно, французскому автопроизводителю стоило бы подумать над выпуском специальной версии для экстремальных путешествий или поездок в высокогорные шале. Единственный недостаток – с гусеницами суперкар вряд ли сумеет разогнаться до заявленных 480 км/ч.
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04.10.2021, 00:24
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