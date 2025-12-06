Мощный Nissan GT-R R35 удивил результатами на треке – почему он не стал королем скорости

6 декабря 2025, 16:13
Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге
Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.
В мире тюнинга Nissan GT-R R35 давно считается иконой, но этот экземпляр 2015 года выделяется даже на фоне самых смелых проектов. Автомобиль получил серьезные доработки, включая 4,1-литровый двигатель, кастомный турбокомплект и множество других технических решений. По заявлению владельца, мощность достигает невероятных 2000 лошадиных сил, что превышает показатели многих современных гиперкаров.
Внешне автомобиль выглядит агрессивно: серый кузов с черными глянцевыми элементами, массивное антикрыло, новые легкосплавные диски с цепкими шинами, затемненные стекла и даже отсутствующие задние фонари. На крышке багажника установлены парашюты, обязательные для участия в дрэг-рейсинге. Все это требует для достижения рекордов.
Однако, несмотря на значительные цифры, реализовать весь потенциал на практике оказалось не так просто. Как отмечают энтузиасты, автомобиль требует усилий с передачей мощности на асфальт. Даже при наличии современных шин и доработанной подвески GT-R не всегда может эффективно использовать свои 2000 л.с.
По данным замеров, разгон до 100 км/ч занял 4,05 секунды, а до 200 км/ч – 6,69 секунды. Расстояние в 1/8 мили автомобиль преодолел за 7,04 секунды, а первую тысячу футов – за 8,51 секунды. Особенно впечатляет ускорение с 200 до 300 км/ч – всего 3,01 секунды, что позволяет конкурировать с устойчивыми быстрыми соперниками.
Четвертую милю GT-R прошёл за 9,71 секунды, разогнавшись до 307 км/ч. Несмотря на такие показатели, эксперты отмечают, что для настоящей победы на дрэг-рейсинге машина требует дополнительных настроек. В противном случае даже менее мощные, но более сбалансированные соперники, такие как Dodge Challenger SRT Demon 170 или доработанный Hellcat, могут оставить этот GT-R позади на короткой дистанции.
Из этого проекта следует, что высокая мощность все еще не обеспечивает гарантии на треке. Важно не только создать впечатляющий технический арсенал, но и грамотно реализовать его на примере. В противном случае даже самые амбициозные проекты могут признать неожиданными трудности и не оправдать ожиданий своих создателей.
Похожие материалы Ниссан
-
04.12.2025, 16:13
Dodge Challenger против Nissan GT-R и других: драг-гонки с неожиданными результатами
Серия драг-гонок между Dodge Challenger и импортными спорткарами удивила зрителей. Результаты оказались не такими предсказуемыми, как ожидали фанаты. Некоторые заезды завершились курьезно, а победы достались не тем, на кого ставили. Узнайте, кто оказался быстрее на трассе.Читать далее
-
02.12.2025, 13:47
Будет ли новый Nissan GT-R R36 или легенда уйдет в прошлое навсегда
Nissan GT-R давно стал символом скорости и технологий. Но будущее модели под вопросом. R35 уже устарел, а R36 так и не представлен. Поклонники теряют терпение, а слухи множатся. Что ждет легендарный спорткар дальше – неизвестно.Читать далее
-
18.10.2025, 18:26
Редкий Nissan GT-R 2008 года с минимальным пробегом ушел с молотка на аукционе
Уникальный Nissan GT-R 2008 года с пробегом всего 16 000 км недавно был продан на аукционе. Автомобиль почти не эксплуатировался и сохранил заводское состояние. Покупатель получил шанс стать обладателем настоящей легенды. Почему владелец так долго не расставался с машиной? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
15.10.2025, 20:49
В 2019 году Nissan GT-R 2009 года ушел с аукциона за 44 тысячи долларов
В 2019 году на аукционе продали Nissan GT-R 2009 года. Машина имела одного владельца и пробег 41 тысячу миль. Цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему этот спорткар стоил так дешево, остается загадкой.Читать далее
-
13.05.2025, 09:57
«Японское золото»: Skyline GT-R продают в Москве за 60 млн рублей
В Москве выставили на продажу легендарный Nissan Skyline GT-R BNR34 2002 года выпуска, который способен украсить любую коллекцию. Это одна из последних моделей в исполнении V-spec II Nur, выпущенная в год прекращения производства этой версии.Читать далее
-
01.03.2024, 00:15
Bugatti опередил Ferrari в списке быстрейших суперкаров 2000-х
За последнюю четверть века производители автомобилей сделали гигантский шаг вперед. Электрические технологии позволили создать модели со взрывной динамикой. Но еще в начале 2000-х гиперкар, разменивающий первую «сотню» за 3 – 4 секунды, представлялся чудом техники.Читать далее
-
12.05.2023, 14:07
Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» разбился на своем Nissan GT-R (видео)
В ночь на пятницу в Подмосковье в районе 29-го километра автодороги «М-1 Беларусь» водитель Nissan GT-R не справился с управлением и врезался в отбойник. По словам очевидцев, автомобиль участвовал в нелегальных гонках.Читать далее
-
17.01.2023, 11:37
10-летний Nissan чемпиона Формулы-1 продают за баснословные деньги
На продажу выставлен Nissan GT-R четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. У одного из лучших гонщиков мира не было времени кататься на своем спорткаре. С 2012 года машина успела проехать всего 130 километров.Читать далее
-
25.11.2022, 16:24
Льюис Хэмилтон взорвал Интернет бешеным дрифтом на Nissan GT-R (японцы негодуют)
Семикратный чемпион Формулы-1 неоднократно признавался, что обожает погонять в повседневной жизни. Недавно он приехал в Японию, арендовал мощный Nissan Skyline R34 GT-R и записал видеоотчет о поездке, чем навлек на себя очередную волну негатива.Читать далее
-
22.08.2022, 23:45
10 самых популярных супер- и спорткаров, которых искали на Google за последний год
По данным издания La Repubblica, сайт страхования confused.com проанализировал данные поисковика Google, чтобы составить рейтинг 10 суперкаров и спортивных автомобилей, наиболее востребованных пользователями за последние 12 месяцев. Читать далее
