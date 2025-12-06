Мощный Nissan GT-R R35 удивил результатами на треке – почему он не стал королем скорости

Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге

Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.

В мире тюнинга Nissan GT-R R35 давно считается иконой, но этот экземпляр 2015 года выделяется даже на фоне самых смелых проектов. Автомобиль получил серьезные доработки, включая 4,1-литровый двигатель, кастомный турбокомплект и множество других технических решений. По заявлению владельца, мощность достигает невероятных 2000 лошадиных сил, что превышает показатели многих современных гиперкаров.

Внешне автомобиль выглядит агрессивно: серый кузов с черными глянцевыми элементами, массивное антикрыло, новые легкосплавные диски с цепкими шинами, затемненные стекла и даже отсутствующие задние фонари. На крышке багажника установлены парашюты, обязательные для участия в дрэг-рейсинге. Все это требует для достижения рекордов.

Однако, несмотря на значительные цифры, реализовать весь потенциал на практике оказалось не так просто. Как отмечают энтузиасты, автомобиль требует усилий с передачей мощности на асфальт. Даже при наличии современных шин и доработанной подвески GT-R не всегда может эффективно использовать свои 2000 л.с.

По данным замеров, разгон до 100 км/ч занял 4,05 секунды, а до 200 км/ч – 6,69 секунды. Расстояние в 1/8 мили автомобиль преодолел за 7,04 секунды, а первую тысячу футов – за 8,51 секунды. Особенно впечатляет ускорение с 200 до 300 км/ч – всего 3,01 секунды, что позволяет конкурировать с устойчивыми быстрыми соперниками.

Четвертую милю GT-R прошёл за 9,71 секунды, разогнавшись до 307 км/ч. Несмотря на такие показатели, эксперты отмечают, что для настоящей победы на дрэг-рейсинге машина требует дополнительных настроек. В противном случае даже менее мощные, но более сбалансированные соперники, такие как Dodge Challenger SRT Demon 170 или доработанный Hellcat, могут оставить этот GT-R позади на короткой дистанции.

Из этого проекта следует, что высокая мощность все еще не обеспечивает гарантии на треке. Важно не только создать впечатляющий технический арсенал, но и грамотно реализовать его на примере. В противном случае даже самые амбициозные проекты могут признать неожиданными трудности и не оправдать ожиданий своих создателей.