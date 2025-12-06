Мощный Nissan GT-R R35 удивил результатами на треке – почему он не стал королем скорости

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 16:13

Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге

Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге

Мощный Nissan GT-R R35 удивил результатами на треке – почему он не стал королем скорости

Суперкар Nissan GT-R R35 с 2000 л.с. не смог реализовать свой потенциал на дрэге

Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.

Уникальный Nissan GT-R R35 2015 года с 2000 л.с. на колесах поразил внешним видом и техническими характеристиками. Однако на практике автомобиль столкнулся с трудностями при реализации мощности. Его показатели на дрэг-рейсинге оказались не столь впечатляющими. В чем причина такого результата – разбираемся в материале.

В мире тюнинга Nissan GT-R R35 давно считается иконой, но этот экземпляр 2015 года выделяется даже на фоне самых смелых проектов. Автомобиль получил серьезные доработки, включая 4,1-литровый двигатель, кастомный турбокомплект и множество других технических решений. По заявлению владельца, мощность достигает невероятных 2000 лошадиных сил, что превышает показатели многих современных гиперкаров.

Внешне автомобиль выглядит агрессивно: серый кузов с черными глянцевыми элементами, массивное антикрыло, новые легкосплавные диски с цепкими шинами, затемненные стекла и даже отсутствующие задние фонари. На крышке багажника установлены парашюты, обязательные для участия в дрэг-рейсинге. Все это требует для достижения рекордов.

Однако, несмотря на значительные цифры, реализовать весь потенциал на практике оказалось не так просто. Как отмечают энтузиасты, автомобиль требует усилий с передачей мощности на асфальт. Даже при наличии современных шин и доработанной подвески GT-R не всегда может эффективно использовать свои 2000 л.с. 

По данным замеров, разгон до 100 км/ч занял 4,05 секунды, а до 200 км/ч – 6,69 секунды. Расстояние в 1/8 мили автомобиль преодолел за 7,04 секунды, а первую тысячу футов – за 8,51 секунды. Особенно впечатляет ускорение с 200 до 300 км/ч – всего 3,01 секунды, что позволяет конкурировать с устойчивыми быстрыми соперниками.

Четвертую милю GT-R прошёл за 9,71 секунды, разогнавшись до 307 км/ч. Несмотря на такие показатели, эксперты отмечают, что для настоящей победы на дрэг-рейсинге машина требует дополнительных настроек. В противном случае даже менее мощные, но более сбалансированные соперники, такие как Dodge Challenger SRT Demon 170 или доработанный Hellcat, могут оставить этот GT-R позади на короткой дистанции.

Из этого проекта следует, что высокая мощность все еще не обеспечивает гарантии на треке. Важно не только создать впечатляющий технический арсенал, но и грамотно реализовать его на примере. В противном случае даже самые амбициозные проекты могут признать неожиданными трудности и не оправдать ожиданий своих создателей.

Упомянутые модели: Nissan GT-R (от 6 050 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Ставрополь Владивосток
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться