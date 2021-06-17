Суперкар полиции Дубая принял участие в легендарной итальянской гонке
Фото: gulftimenews.com
Полицейскому суперкару Mercedes Benz SLS AMG, оснащенному двигателем V8 571 л.с., предстоит преодолеть 1 600 километров от города Бершиа на севере Италии до Рима и обратно. Автомобиль состоит на службе в полиции Дубая с 2015 года. В Италию его доставил грузовой борт Emirates SkyCargo.
Гонка на классических автомобилях в ОАЭ начнется 5 декабря от Яс-Марина в Абу-Даби и финиширует у стен отеля Waldorf Astoria в Рас-Аль-Хайме 9 декабря. В гонке примут участие 50 участников со всего мира и 50 водителей со всего арабского мира, которые проедут по территории ОАЭ на 100 знаковых автомобилях более 1 000 миль (1 600 км).
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