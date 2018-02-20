20 февраля 2018, 19:15

Супермощный Ferrari 488 Pista рассекретили накануне премьеры

В распоряжении японских журналистов оказались официальные изображения «заряженной» версии суперкара Ferrari 488. И без того неслабый двигатель форсировали до 711 л.с. и 770 Нм крутящего момента.
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  Супермощный Ferrari 488 Pista рассекретили накануне премьеры Ferrari 488 GTB Супермощный Ferrari 488 Pista рассекретили накануне премьеры
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фото
  
Ferrari 488 GTB
Выпускается с 2015 г.
Экстремальная версия Ferrari 488 получит к названию приставку «Pista». В переводе с итальянского это означает «трек». Прежний 4,8-литровый V8, которым оснащается 488 GTB, заменили на 3,7-литровый двигатель с двумя турбинами. Новый агрегат выдает 711 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Это на 50 «лошадей» и 10 Нм больше, чем у предшественника. Таким образом, Ferrari 488 Pista станет самой мощной моделью итальянского автопроизводителя. На разгон с места до «сотни» суперкар тратит всего 2,8 секунды, или на 0,2 секунды меньше, чем версия GTB. Максимальная скорость – 340 км/ч.

Таких выдающихся динамических характеристик инженерам Ferrari удалось добиться благодаря снижению массы автомобиля – на 90 килограмм. Большая часть конструкции выполнена из композитных материалов и алюминия. А новый кузовной обвес позволил на 20 процентов улучшить показатели аэродинамики и прижимную силу. Суперкар получил модернизированную подвеску и улучшенную тормозную систему.

Продажи Ferrari 488 Pista начнутся сразу после  премьеры на мартовском автосалоне в Женеве. Стоимость суперкара ориентировочно составит 300 000 долларов. Автомобиль составит конкуренцию представленному чуть раньше 690-сильному Porsche 911 GT2 RS (293 200 долларов).

Новинки и концепт кары Феррари 488
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Обсуждение на форуме (1)
Barbara Mccann21.02.2018 00:32
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Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
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Супермощный Ferrari 488 Pista рассекретили накануне премьеры
{{model_6227}}Экстремальная версия Ferrari 488 получит к названию приставку «Pista». В переводе с итальянского это означает «трек». Прежний 4,8-литровый V8, которым оснащается 488 GTB, заменили на 3,7-литровый двигатель с двумя турбинами. Новый агрегат выдает 711 л.с. и 770 Нм крутящего момента. Это на 50 «лошадей» и 10 Нм больше, чем у предшественника. Таким образом, Ferrari 488 Pista станет самой мощной моделью итальянского автопроизводителя. На разгон с места до «сотни» суперкар тратит всего 2,8 секунды, или на 0,2 секунды меньше, чем версия GTB. Максимальная скорость – 340 км/ч.Таких выдающихся динамических характеристик инженерам Ferrari удалось добиться благодаря снижению массы автомобиля – на 90 килограмм. Большая часть конструкции выполнена из композитных материалов и алюминия. А новый кузовной обвес позволил на 20 процентов улучшить показатели аэродинамики и прижимную силу. Суперкар получил модернизированную подвеску и улучшенную тормозную систему.Продажи Ferrari 488 Pista начнутся сразу после  премьеры на мартовском автосалоне в Женеве. Стоимость суперкара ориентировочно составит 300 000 долларов. Автомобиль составит конкуренцию представленному чуть раньше 690-сильному Porsche 911 GT2 RS (293 200 долларов).
2018-02-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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