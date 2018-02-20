20 февраля 2018, 19:15
Супермощный Ferrari 488 Pista рассекретили накануне премьеры
В распоряжении японских журналистов оказались официальные изображения «заряженной» версии суперкара Ferrari 488. И без того неслабый двигатель форсировали до 711 л.с. и 770 Нм крутящего момента.
Ferrari 488 GTB
Выпускается с 2015 г.
Таких выдающихся динамических характеристик инженерам Ferrari удалось добиться благодаря снижению массы автомобиля – на 90 килограмм. Большая часть конструкции выполнена из композитных материалов и алюминия. А новый кузовной обвес позволил на 20 процентов улучшить показатели аэродинамики и прижимную силу. Суперкар получил модернизированную подвеску и улучшенную тормозную систему.
Продажи Ferrari 488 Pista начнутся сразу после премьеры на мартовском автосалоне в Женеве. Стоимость суперкара ориентировочно составит 300 000 долларов. Автомобиль составит конкуренцию представленному чуть раньше 690-сильному Porsche 911 GT2 RS (293 200 долларов).
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Комментарии пользователей
Barbara Mccann21.02.2018 00:32
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Отзывы по теме
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
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