Супермощный спорткар: Ferrari готовит новую модель
Спорткар приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая «начинка» позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.
В список технического оснащения вошли такие опции, как электроусилитель руля и виртуальная система короткой колесной базы, помогающей управлять автомобилем.
Напомним, что ранее итальянский автопроизводитель выпустил специальную версию Ferrari 488 Spider, получившую название «Heartthrob», что в переводе означает «пульсирующее сердце». Особая модификация создана в честь 70-летнего юбилея модели Spider.
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