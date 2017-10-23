23 октября 2017, 18:35

Супермощный спорткар: Ferrari готовит новую модель

Итальянская компания Ferrari готовит к началу продаж новый спорткар Superfast. Модель дебютировала на Женевском автосалоне весной текущего года. Первыми новинку встретят покупатели Тайваня.
^

Ранее мы писали
Итальянский автопроизводитель привез на автосалон во Франкфурте новинку, название которой полностью соответствует ...
Читать далее
Руководство марки приняло решение провести презентации именно там не случайно. Как известно, Тайвань славится своим скоростным парком, поэтому Ferrari представит модель на данном рынке. Позже марка расширит географию поставок, и Superfast будет представлен по всему миру.

Спорткар приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая «начинка» позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.

В список технического оснащения вошли такие опции, как электроусилитель руля и виртуальная система короткой колесной базы, помогающей управлять автомобилем.

Напомним, что ранее итальянский автопроизводитель выпустил специальную версию Ferrari 488 Spider, получившую название «Heartthrob», что в переводе означает «пульсирующее сердце». Особая модификация создана в честь 70-летнего юбилея модели Spider.

Новинки и концепт кары Феррари

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Ferrari 599 GTB Fiorano
Очень классная тачка !!!Помечтать можно!!!
леди
Форум Ferrari F40
Да, феррари ф40 шедевр всех времен и народов. Просто слов нету
Антипутин
Форум Ferrari 456
такая бестия ) ) ) ) http:// auto.ria.com/ auto_ferrari_456_11262640.html да за такую машину .........яб каждую ее частичку сам перебирал и каждый болтик ....мечта ....
дима
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Ferrari Автомудрость Ferrari АвтоПитер Ferrari Дизайн и тюнинг Ferrari Новинки и концепт кары Ferrari Новости и акции автосалонов Ferrari Автосалоны и дилеры марки Ferrari Аренда и прокат авто марки Ferrari Автоклубы и форумы автозавчастей марки Ferrari Автосервисы и магазины автозапчастей марки Ferrari
Главные материалы
Тест-драйв Lifan Myway: семь мест за реальные деньги
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 42 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Супермощный спорткар: Ferrari готовит новую модель
{{material_120970}}Руководство марки приняло решение провести презентации именно там не случайно. Как известно, Тайвань славится своим скоростным парком, поэтому Ferrari представит модель на данном рынке. Позже марка расширит географию поставок, и Superfast будет представлен по всему миру.Спорткар приводится в движение 6,5-литровым атмосферным двигателем V12, выдающим 800 «лошадей». Мотор работает в тандеме с 7-скоростной автоматической коробкой передач. Такая техническая «начинка» позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость модели ограничена отметкой в 340 км/ч.В список технического оснащения вошли такие опции, как электроусилитель руля и виртуальная система короткой колесной базы, помогающей управлять автомобилем.Напомним, что ранее итальянский автопроизводитель выпустил специальную версию Ferrari 488 Spider, получившую название «Heartthrob», что в переводе означает «пульсирующее сердце». Особая модификация создана в честь 70-летнего юбилея модели Spider.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Пермский край Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG