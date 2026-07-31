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Автор: Дмитрий Новиков

31 июля 2026, 11:06

Superpanther наладила выпуск электротягачей eTopas 600 на заводе в Австрии

Superpanther наладила выпуск электротягачей eTopas 600 на заводе в Австрии

Китайский Superpanther запускает сборку электротягачей eTopas 600 в Австрии: что в них такого?

Superpanther наладила выпуск электротягачей eTopas 600 на заводе в Австрии

Китайский бренд Superpanther начал серийную сборку электрических тягачей eTopas 600 в Австрии, что может изменить баланс сил на рынке коммерческого транспорта Европы. В проекте участвуют ведущие европейские поставщики, а сама модель уже прошла сертификацию ЕС. Какие вызовы и перспективы открывает этот шаг - разбираемся в деталях.

Китайский бренд Superpanther начал серийную сборку электрических тягачей eTopas 600 в Австрии, что может изменить баланс сил на рынке коммерческого транспорта Европы. В проекте участвуют ведущие европейские поставщики, а сама модель уже прошла сертификацию ЕС. Какие вызовы и перспективы открывает этот шаг - разбираемся в деталях.

Китайская компания Superpanther сделала заметный шаг в освоении европейского рынка, начав серийное производство электрических магистральных тягачей eTopas 600 на территории Австрии. Вместо привычного экспорта готовых машин, производитель выбрал путь локализации: сборка организована на заводе Steyr Automotive в городе Штайр, где ранее выпускались грузовики MAN серий TGL и TGM. Такой подход позволяет не только ускорить выход на рынок, но и повысить доверие европейских клиентов.

Производство eTopas 600 построено по схеме SKD - крупноузловая сборка. Ключевые компоненты силовой установки поступают из Китая, а финальная сборка и тестирование проходят уже в Австрии. Важно, что значительная часть комплектующих поставляется европейскими компаниями: среди партнеров проекта - ZF, Schaeffler, Infineon, Michelin, Continental, Goodyear, Castrol и другие. Это позволяет адаптировать технику под строгие требования ЕС и повысить уровень локализации.

Инвестиции в организацию производства оцениваются в 500 млн юаней. Руководитель европейского подразделения Superpanther доктор Михаэль Руф подчеркивает, что цель - создать продукт, полностью соответствующий европейским стандартам безопасности и эксплуатации. Электротягач eTopas 600 (4×2) оснащен ведущим мостом с двумя электромоторами суммарной мощностью 394 кВт и литий-железо-фосфатной батареей CATL емкостью 621 кВт·ч. Запас хода достигает 600 км, а быстрая зарядка с помощью двух разъемов CCS2 позволяет восполнить заряд с 20% до 80% всего за 38 минут при мощности станции до 650 кВт.

Фото: Superpanther

В ходе испытаний тестовые экземпляры eTopas 600 прошли более 70 000 км, показав средний расход энергии на уровне 0,94 кВт·ч/км. Модель уже получила европейский сертификат типа транспортного средства, что открывает ей путь к продажам во всех странах ЕС. Для обслуживания техники Superpanther заключила соглашение с сетью СТО Alltrucks, обеспечив круглосуточную поддержку клиентов. Параллельно компания развивает собственную инфраструктуру: обучение механиков, склады запчастей и систему удаленной диагностики.

Если Вы не знали, Superpanther - это международный бренд, под которым на внутреннем рынке Китая работает компания Speed Leopard Technology. Завод Steyr Automotive в Австрии известен как один из старейших европейских производителей грузовиков, а его мощности ранее использовались для выпуска техники MAN. В последние годы китайские автопроизводители активно инвестируют в европейские проекты, стремясь не только экспортировать автомобили, но и интегрироваться в местную промышленность. Сертификация ЕС для электротягача eTopas 600 подтверждает соответствие самым строгим стандартам безопасности и экологии, что особенно важно на фоне ужесточения требований к коммерческому транспорту в Европе. Такой подход может стать примером для других производителей, планирующих выход на европейский рынок.

Упомянутые марки: MAN
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