Supreme удивила поклонников новым гольф-каром – стиль, цена и внедорожные возможности

Supreme представила внедорожный гольф-кар за 18 тысяч долларов для фанатов

Supreme снова удивляет: теперь бренд выходит за рамки привычного и выпускает необычный гольф-кар. Цена и внешний вид вызывают вопросы, а возможности обещают удивить даже скептиков. Что скрывается за этим проектом – читайте в нашем материале.

С момента своего основания в 1994 году Supreme прошла путь от культового бренда для скейтбордистов до настоящего символа уличной моды и стиля. Сегодня логотип Supreme можно встретить не только на одежде и аксессуарах, но и на самых неожиданных предметах. В этот раз компания решила удивить поклонников, представив совместно с Club Car необычный гольф-кар, рассчитанный на четырех пассажиров и оснащенный внедорожным пакетом.

Этот гольф-кар сразу выделяется на фоне привычных моделей. Supreme не ограничилась стандартной комплектацией: автомобиль получил увеличенный клиренс, массивные колеса и агрессивный внешний вид. Все это подчеркивает фирменный стиль бренда, который всегда стремится быть на шаг впереди и не боится экспериментировать с формой и содержанием.

Стоимость новинки составляет внушительные 18 тысяч долларов (1,4 млн рублей), что делает ее не только предметом роскоши, но и своеобразным заявлением для настоящих фанатов Supreme. Такой гольф-кар вряд ли встретишь на обычном поле для гольфа – скорее, он станет украшением частных коллекций или элитных мероприятий, где ценят эксклюзивность и оригинальность.

Внутри автомобиль оборудован всем необходимым для комфортной поездки: удобные сиденья, современная мультимедийная система и, конечно, фирменные элементы дизайна Supreme. Внедорожные возможности позволяют использовать этот гольф-кар не только на ровных дорожках, но и на пересеченной местности, что открывает новые горизонты для его владельцев.

Supreme в очередной раз доказывает, что для них не существует границ. Каждый новый продукт бренда становится событием, а лимитированные серии неизменно вызывают ажиотаж среди коллекционеров и поклонников уличной культуры. Гольф-кар Supreme x Club Car – очередной пример того, как мода и техника могут объединяться в неожиданных формах, создавая уникальные вещи для самых преданных фанатов.