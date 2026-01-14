Какие сюрпризы преподнесли морозы владельцам новых авто — разбор проблем

14 января 2026, 12:42
Суровая зима выявила слабые места китайских автомобилей в России
Суровая зима выявила слабые места китайских автомобилей в России
Морозы января стали испытанием для китайских машин. Владельцы столкнулись с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы оказались весьма неприятными. Почему техника не выдержала снегопада - подробности в материале.
В начале января 2026 года российские автомобилисты оказались в эпицентре настоящей зимней стихии. Циклон «Фрэнсис» принес в центральные регионы страны не только обильные снегопады, но и резкое похолодание. Именно эти погодные условия стали настоящим испытанием для владельцев китайских автомобилей, которые массово пожаловались на неожиданные технические сбои.
Как сообщает «Российская Газета», одной из самых частых проблем стало примерзание дверей и замков. Особенно часто с этим сталкивались владельцы Geely Monjaro, Geely Atlas второго поколения, Haval M6 и Haval F7. В условиях сильного мороза двери буквально срастались с кузовом, а замки отказывались открываться даже после нескольких попыток. Некоторые автовладельцы признавались, что им приходилось тратить по полчаса на то, чтобы попасть в салон.
Не менее неприятным сюрпризом стали посторонние шумы, появлявшиеся при движении по заснеженным дорогам. Владельцы Changan CS55 и Haval F7 отмечали, что после поездок по снегу в салоне раздавались звуки, напоминающие работу дизельного мотора, хотя под капотом стоял бензиновый агрегат. Эти шумы исчезали только после того, как автомобиль прогревался или начинал движение по чистому асфальту.
Еще одна проблема, с которой столкнулись владельцы китайских кроссоверов - примерзание выдвижных порогов. Особенно часто жалобы поступали от обладателей Exeed TXL и VX. В условиях сильного мороза штатные пороги просто переставали выдвигаться, что создавало дополнительные неудобства при посадке и высадке.
Не обошлось и без сложностей с запуском двигателя. В некоторых случаях конденсат, скапливавшийся в выхлопной системе, замерзал, и мотор попросту не заводился. Особенно остро эта проблема проявилась в дни, когда температура опускалась ниже минус двадцати. Водители были вынуждены искать способы отогреть машину или ждать потепления.
Отдельного внимания заслуживают случаи повреждения кузова. Один из ярких примеров - попытка вытащить кроссовер Jetour из сугроба с помощью внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате буксировки был поврежден передний бампер и его усилитель. Подобные инциденты заставили многих задуматься о прочности пластиковых элементов современных автомобилей.
Все эти ситуации наглядно показали: несмотря на активное продвижение китайских брендов на российском рынке, их автомобили пока не всегда готовы к суровым зимним условиям. Владельцы отмечают, что даже новые модели, оснащенные современными системами, могут преподнести неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент. Впрочем, подобные проблемы не редкость и для других иномарок, но в этом году именно китайские машины оказались в центре внимания.
Похожие материалы Джили, Хавейл, Чинган, Эксид, Джетур, Тойота
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
Похожие материалы Джили, Хавейл, Чинган, Эксид, Джетур, Тойота
-
14.01.2026, 17:46
Как новые сферические камеры изменили поведение водителей на дорогах России
На улицах появились необычные камеры в форме шара. Их возможности удивляют даже опытных водителей. Новые технологии меняют подход к контролю на дорогах. Что скрывается за этими устройствами - читайте в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:26
Немецкий прицеп Burstner Scala 530 TL: дом на колесах для работы и отдыха
Burstner Scala 530 TL удивляет продуманной планировкой и комфортом. Внутри есть все для жизни и работы. Газовое отопление и биотуалет обеспечивают автономность для долгих путешествий.Читать далее
-
14.01.2026, 16:01
Magic Earth обновил навигацию для CarPlay: новые функции и акцент на приватности
Magic Earth выпустил крупное обновление для пользователей CarPlay. В приложении появились новые дорожные знаки, индикатор пробок и улучшенный 3D-режим. Теперь сервис работает по подписке и делает ставку на защиту личных данных.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:47
Harley-Davidson Road King против Dodge Challenger SRT и спортбайка на драг-стрипе Лас-Вегаса
На драг-стрипе в Лас-Вегасе встретились Harley-Davidson Road King, Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye и кастомный спортбайк. Схватка оказалась зрелищной и непредсказуемой. Один из участников удивил всех своим результатом. Кто оказался быстрее - узнаете в материале.Читать далее
-
14.01.2026, 15:43
Автодом на базе Урал Некст с сауной и кухней для охоты и путешествий
Внутри этого автодома скрыта настоящая сауна и просторная кухня. Семь спальных мест и автономные системы делают его идеальным для длительных поездок. Необычные решения в отделке и планировке удивляют даже опытных путешественников. Такой дом на колесах не похож ни на один другой.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее