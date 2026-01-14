Какие сюрпризы преподнесли морозы владельцам новых авто — разбор проблем

Суровая зима выявила слабые места китайских автомобилей в России

Морозы января стали испытанием для китайских машин. Владельцы столкнулись с неожиданными трудностями. Некоторые проблемы оказались весьма неприятными. Почему техника не выдержала снегопада - подробности в материале.

В начале января 2026 года российские автомобилисты оказались в эпицентре настоящей зимней стихии. Циклон «Фрэнсис» принес в центральные регионы страны не только обильные снегопады, но и резкое похолодание. Именно эти погодные условия стали настоящим испытанием для владельцев китайских автомобилей, которые массово пожаловались на неожиданные технические сбои.

Как сообщает «Российская Газета», одной из самых частых проблем стало примерзание дверей и замков. Особенно часто с этим сталкивались владельцы Geely Monjaro, Geely Atlas второго поколения, Haval M6 и Haval F7. В условиях сильного мороза двери буквально срастались с кузовом, а замки отказывались открываться даже после нескольких попыток. Некоторые автовладельцы признавались, что им приходилось тратить по полчаса на то, чтобы попасть в салон.

Не менее неприятным сюрпризом стали посторонние шумы, появлявшиеся при движении по заснеженным дорогам. Владельцы Changan CS55 и Haval F7 отмечали, что после поездок по снегу в салоне раздавались звуки, напоминающие работу дизельного мотора, хотя под капотом стоял бензиновый агрегат. Эти шумы исчезали только после того, как автомобиль прогревался или начинал движение по чистому асфальту.

Еще одна проблема, с которой столкнулись владельцы китайских кроссоверов - примерзание выдвижных порогов. Особенно часто жалобы поступали от обладателей Exeed TXL и VX. В условиях сильного мороза штатные пороги просто переставали выдвигаться, что создавало дополнительные неудобства при посадке и высадке.

Не обошлось и без сложностей с запуском двигателя. В некоторых случаях конденсат, скапливавшийся в выхлопной системе, замерзал, и мотор попросту не заводился. Особенно остро эта проблема проявилась в дни, когда температура опускалась ниже минус двадцати. Водители были вынуждены искать способы отогреть машину или ждать потепления.

Отдельного внимания заслуживают случаи повреждения кузова. Один из ярких примеров - попытка вытащить кроссовер Jetour из сугроба с помощью внедорожника Toyota Land Cruiser. В результате буксировки был поврежден передний бампер и его усилитель. Подобные инциденты заставили многих задуматься о прочности пластиковых элементов современных автомобилей.

Все эти ситуации наглядно показали: несмотря на активное продвижение китайских брендов на российском рынке, их автомобили пока не всегда готовы к суровым зимним условиям. Владельцы отмечают, что даже новые модели, оснащенные современными системами, могут преподнести неприятные сюрпризы в самый неподходящий момент. Впрочем, подобные проблемы не редкость и для других иномарок, но в этом году именно китайские машины оказались в центре внимания.