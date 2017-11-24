24 ноября 2017, 12:41
Суздальскому проспекту не хватает еще одного участка
Суздальский проспект в Санкт-Петербурге (Выборгский район) в обозреваемой перспективе может быть продолжен. Речь идет о строительстве совершенно нового участка - от дороги на Каменку до Планерной ул. (Приморский район).
Вчера городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного объявил соответствующий конкурс на подготовку документации по планировке территории для строительства продолжения Суздальского пр.
Как информирует сайт госзакупок СПб, стоимость изыскательских работ оценивается в 21,1 млн рублей, из которых 5 млн рублей будут перечислены победителю конкурса до конца 2017 года. Заказчик требует подготовить техзадание в срок до 15 декабря следующего года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 декабря 2017 года включительно. Победителя определят уже через день - 14 декабря с.г.
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22.11.2017, 14:15
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