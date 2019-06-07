7 июня 2019, 08:40

Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza

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Компания Toyota выпустила новую модель - хэтчбек Glanza. Новинка адресована индийскому рынку и представляет собой перелицованную версию Suzuki Baleno. Местные дилеры уже принимают заказы. Цены начинаются от 10 400 долларов.
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
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В мае прошлого года Toyota и Suzuki подписали соглашение о сотрудничестве. Представленный компактный хэтчбек Toyota Glanza стал первым результатом этого партнерства. Новая модель Toyota отличается от исходного Baleno лишь решеткой радиатора да логотипами на кузове и руле. А еще у Toyota лучше условия гарантии – стандартные 3 года или 100 тыс. километров. Для автомобилей Suzuki гарантийный срок составляет 2 года или 40 тыс. километров. 

Не стали пересматривать даже наполнение комплектаций. В Toyota просто отказались от базовых уровней, поэтому на индийском рынке Glanza позиционируется чуть выше Baleno. Цены нового хэтчбека начинаются от 10 400 долларов (675,7 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу), тогда как Baleno можно купить за 8 000 долларов (520 тыс. рублей). Зато топовые версии обоих хэтчбеков стоят одинаково – 12 900 долларов (838,2 тыс. рублей).

Toyota Glanza предлагается в двух модификациях. В стандартной версии 1,2-литровый атмосферный мотор выдает 83 л.с. и может работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Второй вариант – тот же агрегат дополнен гибридной надстройкой по технологии mild hybrid. Такой автомобиль развивает 90 л.с. Коробка передач – только механическая.

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Форум Suzuki Baleno
Незаводится сузуки белано искра есть бензин тоже идет помогите BZ
димон 777
Сузуки Балено 97 год 1.6 г/б
Сам не сталкивался, но на форумах люди пишут (именно про "Baleno") , что это такой бензин. Попробуй заправиться на другой заправке. К сожалению не могу найти сейчас первоисточник, но человек писал, что у него была такая же история и он после А-95 заправил А-92 (или наоборот) и все нормализовалось.
Прохожий
Отзыв о Suzuki Baleno 1999 года
хороший автомобиль никогда не поводил) )
keselek
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Suzuki Baleno трансформировалась в Toyota Glanza
{{material_124142}}В мае прошлого года Toyota и Suzuki подписали соглашение о сотрудничестве. Представленный компактный хэтчбек Toyota Glanza стал первым результатом этого партнерства. Новая модель Toyota отличается от исходного Baleno лишь решеткой радиатора да логотипами на кузове и руле. А еще у Toyota лучше условия гарантии – стандартные 3 года или 100 тыс. километров. Для автомобилей Suzuki гарантийный срок составляет 2 года или 40 тыс. километров. Не стали пересматривать даже наполнение комплектаций. В Toyota просто отказались от базовых уровней, поэтому на индийском рынке Glanza позиционируется чуть выше Baleno. Цены нового хэтчбека начинаются от 10 400 долларов (675,7 тыс. рублей в пересчете по актуальному курсу), тогда как Baleno можно купить за 8 000 долларов (520 тыс. рублей). Зато топовые версии обоих хэтчбеков стоят одинаково – 12 900 долларов (838,2 тыс. рублей).Toyota Glanza предлагается в двух модификациях. В стандартной версии 1,2-литровый атмосферный мотор выдает 83 л.с. и может работать в паре как с 5-ступенчатой «механикой», так и с вариатором. Второй вариант – тот же агрегат дополнен гибридной надстройкой по технологии mild hybrid. Такой автомобиль развивает 90 л.с. Коробка передач – только механическая.
2019-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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