27 ноября 2026, 11:53
Suzuki Bandit 2011 года во Владивостоке оценили в 525 тысяч рублей
Suzuki Bandit 2011 года во Владивостоке оценили в 525 тысяч рублей
Во Владивостоке продают Suzuki Bandit 1250 2011 года за 525 000 рублей. Мотоцикл черного цвета с заявленным пробегом 48 817 км, объемом двигателя 1 255 см³ и мощностью около 100 л. с. Продавец утверждает, что пробег оригинальный и подтвержден аукционным листом, а техника новая, без пробега по РФ.
На вторичном рынке Приморского края выставлен Suzuki Bandit 2011 года выпуска. Цена предложения – 525 000 рублей. Мотоцикл черного цвета, заявленный пробег – 48 817 км. Продавец утверждает, что пробег оригинальный и подтвержден аукционным листом. Также указано, что техника новая, без пробега по РФ.
Заявленный двигатель – объемом 1 250 см³, мощностью 100 л. с., с инжекторной системой питания. Фактический рабочий объем Bandit 1250 составляет 1 255 см³. Это рядный четырехцилиндровый четырехтактный мотор жидкостного охлаждения с 16 клапанами и двумя верхними распределительными валами DOHC. По данным технической базы 1000PS, для моделей 2011 года мощность составляет около 98 л. с., крутящий момент – 108 Н·м при 3 700 об/мин. Точная версия мощности указывается в документах мотоцикла. Коробка передач шестиступенчатая, привод заднего колеса цепной.
Для версии GSX1250F в справочниках указана стальная рама, снаряженная масса около 251 кг, колесная база 1 485 мм, топливный бак на 19 литров. В оснащение входят телескопическая передняя вилка и задний моноамортизатор. Тормоза дисковые: спереди два диска с четырехпоршневыми суппортами, сзади один диск с двухпоршневым суппортом. Антиблокировочная система ABS для GSX1250F указана в штатной комплектации, продавец также заявляет ABS на выставленном мотоцикле. Состояние описано как не требующее ремонта.
По данным объявления, у мотоцикла один владелец, оригинальный ПТС, во владении которым он находится девять месяцев. Техника растаможена. Продавец указывает аукционную оценку 4 и наличие документов для регистрации: ЭПТС и СБКТС. В комплекте заявлено ГТД.
Мотоцикл находится во Владивостоке. В объявлениях по Приморскому краю встречаются Suzuki Bandit GSF1250 2011 года за 510 000 рублей. Экземпляр того же года в Санкт-Петербурге предлагался за 790 000 рублей. Это цены предложений, а не информация о состоявшихся сделках. Перед покупкой необходимо сверить документы и номера рамы.
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