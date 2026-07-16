Suzuki Every J Limited: компактный минивэн с внедорожным дизайном, полным приводом и ценой от $12 500

16 июля 2026, 02:19
Suzuki Every J Limited: турбированный минивэн с 4WD и внедорожным стилем
Suzuki Every J Limited: турбированный минивэн с 4WD и внедорожным стилем
Suzuki расширяет линейку Every, выпуская спецверсию J Limited с турбомотором и опциональным полным приводом. Новинка выделяется внедорожным обликом и рядом практичных решений, что делает ее интересной для любителей активного отдыха и автотуризма.
Японский рынок минивэнов продолжает удивлять. Suzuki представила Every J Limited – специальную версию популярного кей-кара, адресованную поклонникам активного образа жизни. На фоне стабильно высокого спроса на компактные и универсальные машины такое решение выглядит для марки совершенно логичным.
Every J Limited создан на основе топ-комплектации Join Turbo, однако получил выраженный внедорожный характер. Чёрные глянцевые бамперы, зеркала, ручки дверей и стойки отсылают к классическим вездеходам, а затемнённые LED-фары и стильные колпаки на стальных дисках подчёркивают индивидуальность. Кузов украшен фирменными наклейками, а цветовая палитра включает Ivy Green Metallic, Tool Orange, Denim Blue Metallic и Moss Gray Metallic – оттенки, которые редко встретишь на утилитарных минивэнах.
Габариты остались в рамках японских стандартов: длина составляет всего 3395 мм – это короче, чем у Fiat 500. Однако внутри пространства достаточно как для загородных поездок, так и для ночёвки. В базовое оснащение входят автоматический кондиционер и электропривод сдвижных дверей с обеих сторон. Для путешественников предусмотрены опции: багажник на крыше, боковые рейлинги и сетка для хранения вещей над грузовым отсеком. За доплату доступен 7-дюймовый мультимедийный экран с Bluetooth, камерой заднего вида, USB-портом и GPS-антенной.
Техническая часть тоже не разочарует. Под капотом – турбированный трёхцилиндровый мотор объёмом 658 куб. см, который выдаёт 64 л. с. и 95 Нм крутящего момента. В паре с вариатором двигатель работает как с задним, так и с полным приводом. Цена версии с 2WD – 1 835 900 иен (примерно 12 500 долларов), за 4WD просят 1 989 900 иен (около 13 500 долларов). Технологичный пакет с мультимедиа обойдётся ещё в 52 800 иен.
Для российского рынка Suzuki Every J Limited может стать интересной альтернативой крупным минивэнам и универсалам – прежде всего благодаря компактным размерам, экономичному мотору и практичному салону. Стоит учесть: в Японии кей-кары популярны из‑за низких налогов и доступности, но в России такие машины встречаются реже из‑за особенностей сертификации и ограниченного предложения. Тем не менее спрос на небольшие и функциональные автомобили для путешествий и дачных поездок постепенно растёт, а значит, появление подобных моделей на нашем рынке не исключено.
Интересно, что Suzuki не ограничивается одной моделью в сегменте минивэнов. В Японии также доступны Spacia, Wagon R и Hustler, а для любителей более брутального стиля – Spacia Gear и Hustler Tough Wild. Тем, кто предпочитает грузовые версии, адресована Super Carry X Limited. Такой портфель позволяет бренду уверенно держать позиции на внутреннем рынке и предлагать решения под самые разные задачи. К слову, тренд на компактные автомобили для путешествий подтверждается и в Европе: например, мини-электрокемпер Ari 458 Pro Camper также ориентирован на мобильность и экономию.
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