17 ноября 2026, 09:00
Suzuki Fronx за 1,6 млн: надежный японец из Индии, которому не место в российской зиме
Suzuki Fronx за 1,6 млн: надежный японец из Индии, которому не место в российской зиме
Suzuki Fronx стоит рассматривать только при полном принятии его архаичной надежности и готовности мириться с отсутствием комфорта. За 1,6 млн рублей вы получаете не современный кроссовер, а простой, надежный и экономичный компактный автомобиль японской марки, произведенный в Индии.
Suzuki Fronx — компактный кроссовер, фактически приподнятый хэтчбек, длиной менее 4 метров. Производится в Индии и поставляется в Россию параллельным импортом. На индийском рынке он занимает нишу, аналогичную Lada Granta: бюджетный народный автомобиль.
Основные характеристики версии с мотором 1,5 и автоматом: силовая установка представляет собой атмосферный двигатель 1,5 л мощностью 105 л.с. в паре с 4-ступенчатой гидротрансформаторной автоматической коробкой передач и передним приводом.
Расход топлива благодаря сверхлегкой массе около 1 тонны даже при агрессивном вождении составляет примерно 7,7 л на 100 км, что является отличным показателем для бензинового автомобиля. Оснащение базовой комплектации неожиданно богато: камера кругового обзора, большой центральный экран, бесключевой доступ, климат-контроль, светодиодные фары, датчики света и дождя. На российском рынке стартовая цена около 1,6 млн рублей, в зависимости от региона и комплектации может достигать 2,3 млн рублей.
Главные недостатки: критичные минусы для российских условий
Если вы живете не в Сочи или Анапе, эти проблемы необходимо учесть. Полное отсутствие отопительных функций — самая серьезная проблема: версия для жаркого климата Индии и Юго-Восточной Азии не имеет подогрева сидений, подогрева руля и подогрева лобового стекла, и зимой в большинстве регионов России это настоящая пытка.
Слабая аккумуляторная батарея имеет небольшую емкость, в сильные морозы запуск двигателя может быть затруднен, поэтому владельцам рекомендуется всегда иметь при себе пусковое устройство. Устаревшая трансмиссия и посредственная шумоизоляция: 4-ступенчатая автоматическая коробка передач хоть и надежна, но отрицательно сказывается на экономичности на высоких скоростях и плавности переключений, а шумоизоляция также оставляет желать лучшего. Небольшое пространство: маленький багажник объемом 308 л, высокий порог погрузки, низкая крыша на заднем ряду и отсутствие подлокотника.
Преимущества: почему некоторые все же выбирают его
Чрезвычайно легкое управление: благодаря сверхлегкой массе, легче Granta, и хорошо настроенному шасси автомобиль очень проворен в городе, устойчив в поворотах, приятно управляется и имеет хорошую энергоемкость подвески при проезде лежачих полицейских. Абсолютная надежность: атмосферный двигатель 1,5 л в паре с 4-ступенчатым автоматом Aisin — чрезвычайно зрелая комбинация, без турбонаддува и двойного сцепления, очень низкая вероятность поломки, неприхотлива к топливу и обслуживанию.
Высокий клиренс: 170 мм дорожного просвета плюс пластиковая защита по периметру кузова, не боится плохих дорог и бордюров. Богатое оснащение: по сравнению с другими автомобилями той же ценовой категории, например базовой Vesta, наличие камеры кругового обзора и светодиодных фар очень выгодно.
Стоит ли покупать
Подходит для тех, кто живет в регионах с теплым климатом, например на юге России, или имеет отапливаемый гараж; кто абсолютно безразличен к технологиям и комфорту и ценит только механическую надежность и низкие эксплуатационные расходы; кому нужен городской автомобиль для повседневных поездок и кто нечасто ездит по трассе с полной загрузкой.
Не подходит для тех, кто живет в Сибири или регионах с суровыми зимами, потому что без подогрева зимой будет очень тяжело; кто привык к большим экранам, мягким материалам и богатому оснащению китайских автомобилей, ведь в салоне Fronx много жесткого пластика, а графика центрального экрана устаревшая; кому нужен просторный семейный автомобиль, поскольку пространство сзади и багажник очень маленькие.
Одним словом: за 1,6 млн рублей вы покупаете механическое качество и отсутствие проблем, а не впечатления или комфорт. Если вы ищете чисто надежное средство передвижения и можете решить проблему с отоплением, он подходит. В противном случае в той же ценовой категории китайские кроссоверы, даже бывшие в употреблении, обеспечат гораздо более комфортное впечатление.
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