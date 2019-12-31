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31 декабря 2019, 14:00

Suzuki Ignis получит дизайн в стиле Jimny

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Компания Suzuki готовится представить обновленный кроссовер Ignis, который может появиться и в России. В Сеть утекли первые официальные изображения новинки. Судя по рубленым прорезям радиаторной решетки, дизайнеры вдохновлялись образом внедорожника Jimny.
Suzuki Ignis получит дизайн в стиле Jimny

 

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Имя Suzuki Ignis хорошо знакомо российским автолюбителям. В середине 2000-х у нас продавался одноименный «вседорожный» хэтчбек. Потом он исчез из модельной линейки, но в 2016 году возродился вновь уже в качестве компактного кроссовера. Сейчас в Европе Suzuki Ignis предлагается с 90-сильным мотором, «механикой» или «роботом» и полным приводом. Есть гибридная версия на основе небольшой литий-ионной батареи и стартер-генератора.

Нынешнее обновление – плановое, в середине жизненного цикла. Премьера ожидается в ближайшие несколько недель, ведь в Сеть утекли уже готовые рекламные фотографии серийной модели. Дизайн передней части рестайлингового Ignis выполнен в стиле внедорожника Jimny: прямоугольная радиаторная решетка с крупными квадратными прорезями, новые массивные бамперы и отделанные черным пластиком ниши противотуманок.

Появление Suzuki Ignis в России пока остается под вопросом. Недавно компания спросила своих подписчиков в социальных сетях, как они оценивают перспективы модели в нашей стране. Большая часть ответила, что шансы прижиться у Ignis в России есть, но при условии конкурентоспособной цены – порядка 900 тысяч рублей. Сейчас Suzuki продает у нас три вседорожника: Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 млн рублей) и Jimny (от 1,4 млн рублей).

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Отзывы по теме
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
Отзыв о Suzuki Ignis 1997 года
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
Lo
нужна штатная шина на Сузуки Игнис
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
Lo
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Suzuki Ignis получит дизайн в стиле Jimny
{{material_125557}}Имя Suzuki Ignis хорошо знакомо российским автолюбителям. В середине 2000-х у нас продавался одноименный «вседорожный» хэтчбек. Потом он исчез из модельной линейки, но в 2016 году возродился вновь уже в качестве компактного кроссовера. Сейчас в Европе Suzuki Ignis предлагается с 90-сильным мотором, «механикой» или «роботом» и полным приводом. Есть гибридная версия на основе небольшой литий-ионной батареи и стартер-генератора.Нынешнее обновление – плановое, в середине жизненного цикла. Премьера ожидается в ближайшие несколько недель, ведь в Сеть утекли уже готовые рекламные фотографии серийной модели. Дизайн передней части рестайлингового Ignis выполнен в стиле внедорожника Jimny: прямоугольная радиаторная решетка с крупными квадратными прорезями, новые массивные бамперы и отделанные черным пластиком ниши противотуманок.Появление Suzuki Ignis в России пока остается под вопросом. Недавно компания спросила своих подписчиков в социальных сетях, как они оценивают перспективы модели в нашей стране. Большая часть ответила, что шансы прижиться у Ignis в России есть, но при условии конкурентоспособной цены – порядка 900 тысяч рублей. Сейчас Suzuki продает у нас три вседорожника: Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 млн рублей) и Jimny (от 1,4 млн рублей).
2019-12-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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