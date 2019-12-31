31 декабря 2019, 14:00
Suzuki Ignis получит дизайн в стиле Jimny
- 769
- 0
Компания Suzuki готовится представить обновленный кроссовер Ignis, который может появиться и в России. В Сеть утекли первые официальные изображения новинки. Судя по рубленым прорезям радиаторной решетки, дизайнеры вдохновлялись образом внедорожника Jimny.
Ранее мы писали
Российский офис Suzuki изучает перспективы субкомпактного кроссовера Ignis на российском рынке. После определенных ...Читать далее
Нынешнее обновление – плановое, в середине жизненного цикла. Премьера ожидается в ближайшие несколько недель, ведь в Сеть утекли уже готовые рекламные фотографии серийной модели. Дизайн передней части рестайлингового Ignis выполнен в стиле внедорожника Jimny: прямоугольная радиаторная решетка с крупными квадратными прорезями, новые массивные бамперы и отделанные черным пластиком ниши противотуманок.
Появление Suzuki Ignis в России пока остается под вопросом. Недавно компания спросила своих подписчиков в социальных сетях, как они оценивают перспективы модели в нашей стране. Большая часть ответила, что шансы прижиться у Ignis в России есть, но при условии конкурентоспособной цены – порядка 900 тысяч рублей. Сейчас Suzuki продает у нас три вседорожника: Vitara (от 999 тысяч рублей), SX4 (от 1,09 млн рублей) и Jimny (от 1,4 млн рублей).
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Suzuki SX4: здравый компромисс
27.11.2016, 20:52
Тест-драйв Suzuki Baleno (1995-2002): разряд молнии
15.06.2016, 08:21
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki New SX4: движение кроссом
01.10.2013, 21:07
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Suzuki Jimny: аскеза звезд
29.09.2019, 00:01
Тест-драйв Suzuki SX4: здравый компромисс
27.11.2016, 20:52
Тест-драйв Suzuki Baleno (1995-2002): разряд молнии
15.06.2016, 08:21
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
16.08.2015, 21:38
Тест-драйв Suzuki New SX4: движение кроссом
01.10.2013, 21:07
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве