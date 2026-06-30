Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

30 июня 2026, 17:39

Suzuki Jimny: как новый внедорожник проявил себя на дорогах

Suzuki Jimny: как новый внедорожник проявил себя на дорогах

Плюсы и минусы покупки японского внедорожника в России - личный опыт и неожиданные нюансы

Suzuki Jimny: как новый внедорожник проявил себя на дорогах

Suzuki Jimny 2025 с минимальным пробегом оказался в центре внимания автолюбителей. Владелец делится реальными впечатлениями от эксплуатации, отмечая особенности модели для российских условий и неожиданные моменты при покупке.

Suzuki Jimny 2025 с минимальным пробегом оказался в центре внимания автолюбителей. Владелец делится реальными впечатлениями от эксплуатации, отмечая особенности модели для российских условий и неожиданные моменты при покупке.

Появление Suzuki Jimny 2025 на дорогах вызвало интерес среди автолюбителей. Новый японский внедорожник оказался в руках семьи, которая искала компактную, но надёжную машину для суровых погодных условий и ежедневных поездок. В условиях, когда зима длится долго, а дороги часто оставляют желать лучшего, выбор автомобиля становится особенно важным.

Владелец приобрёл Jimny с символическим пробегом — всего 26 километров, что для российского рынка редкость. Семья, где дети уже взрослые, сделала ставку на компактность, рамную конструкцию и проходимость. Неожиданно решившись на покупку после осмотра 5-дверной версии, они выбрали ярко-красный цвет, что стало новым опытом. Оформление кредита и ожидание японской машины из-за затянувшегося циклона сопровождались волнением.

Сразу после получения автомобиля были установлены задняя камера, сигнализация, антикоррозийная обработка и зимняя резина. Уже в первой поездке, несмотря на небольшие размеры, Jimny обеспечил комфорт даже для водителя высокого роста. Удобная посадка и хороший обзор стали приятным сюрпризом. В стандартных условиях машина мягко преодолевает неровности, не теряя динамики на старте, а парковка в ограниченном пространстве стала проще благодаря компактности.

Багажник у Jimny небольшой, но для повседневных задач его хватает. Топливный бак на 40 литров позволяет не задумываться о частых заправках. Владелец отметил, что система безопасности иногда срабатывает неожиданно, особенно когда сзади подъезжает другая машина — предупреждающие сигналы на японском языке могут вызвать тревогу, и к этой ситуации нужно привыкнуть. Перевод надписей — отдельная задача для тех, кто не знает языка.

Плановое обслуживание после 3 000 км включает замену масла и проверку ходовой части. Владелец планирует проверить внедорожные возможности Jimny на песке и в поле, но превращать его в полноценного «проходца» не собирается. Для хозяйственных нужд в семье остался старый Suzuki Escudo, а Jimny стал основным автомобилем для города и поездок по дорогам. Внешний вид машины продолжает привлекать внимание: прохожие часто интересуются моделью на парковках, узнаваемый стиль выделяет её среди других.

В целом, Suzuki Jimny выглядит удачным выбором для тех, кто ценит сочетание компактности, проходимости и простоты обслуживания. Практичность, надёжность и запоминающийся внешний вид делают его лидирующим игроком на рынке новых внедорожников, особенно в регионах с суровым климатом. Судя по опыту владельца, Jimny способен прослужить не один год, сохраняя индивидуальность и удобство для повседневной жизни.

Интересно, что на фоне роста интереса к рамным внедорожникам в России многие автолюбители обращают внимание на такие модели, как Sollers S9, который недавно начал выпускаться на Ульяновском автозаводе. Подробнее о тенденциях рынка и конкуренции среди новых внедорожников можно узнать в материале о запуске производства Sollers S9 - подробности о локализации и особенностях модели .

Упомянутые модели: Suzuki Jimny (от 1 175 000 Р)
Упомянутые марки: Suzuki
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