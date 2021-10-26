Suzuki Jimny 50 лет ждал спасателей (видео сложнейшей операции)
Фото: youtube.com / Matt's Off Road Recovery
Застрявший в горах желтый Suzuki спасатели окрестили «Золотым самородком». Ему предстояло преодолеть обратный путь по очень узкой горной тропе, а также пересечь озеро. Самостоятельно внедорожник сделать этого уже не мог, поэтому его взял на буксир ярко-желтый Jeep Cherokee XJ, по прозвищу «Банан». Обратный путь осложнялся еще и тем, что у Jimny не работали тормоза, а колеса едва поворачивались. Не обошлось без потерь и в процессе эвакуации: об острые скалы разбили переднюю фару Jimny и задний фонарь Cherokee. Тем не менее, японский внедорожник добрался до эвакуатора. Теперь его ждет долгий процесс восстановления.
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