Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

24 мая 2026, 18:50

Идеальный внедорожник для российской глубинки: почему Suzuki Jimny 5D выбирают там, где дорог нет

Пятидверный Suzuki Jimny с рамной конструкцией, классическим автоматом и полным приводом стал неожиданным ответом на запросы российских водителей, ищущих надежный внедорожник для сложных условий. Но доступен ли он большинству - вопрос открытый.

В условиях, когда российские дороги за пределами крупных городов часто напоминают экспериментальный полигон, выбор внедорожника становится не просто вопросом вкуса, а необходимостью. На фоне массового перехода производителей к кроссоверам и избыточной электронике, Suzuki Jimny в пятидверном образе выглядит как привет из прошлого — но именно это и делает его актуальным.

Jimny 5D сохранил классическую рамную конструкцию, зависимую подвеску и неразрезные мосты спереди и сзади. Японские инженеры просто удлинили основание на 34 см, усилив раму, но не пожертвовав проходимостью. Габариты: длина 3985 мм, ширина 1645 мм, высота 1720 мм, база 2590 мм, клиренс 210 мм. Такой подход обеспечивает простоту ремонта и надежность, что особенно важно там, где сервисы — редкость.

Под капотом — атмосферный бензиновый мотор K15B объемом 1,5 литра (105 л.с., 134 Нм), который не боится низкокачественного топлива и стабильно работает в тяжелых условиях. Четырехступенчатый автомат — пусть и не новый, но проверенный временем и идеально подходящий для бездорожья. Здесь нет сложных муфт и электроники: задний привод на асфальте, подключаемый передний мост и понижающая передача, включаемая механическим рычагом.

На бездорожье Jimny 5D использует выдающиеся углы въезда (36°) и съезда (47°), а также короткие свесы и легкий вес (1205 кг снаряженная масса). Даже с удлиненной базой внедорожник остается маневренным: угол рампы (24°) лишь немного уступает короткой версии. В грязи, снегу и на проселках Jimny ведет себя уверенно, напоминая трактор по тяге и выносливости.

Главное отличие пятидверной версии — практичность. Появились полноценные задние двери, увеличено пространство для ног, улучшен доступ на второй ряд. Багажник теперь вмещает 208 литров (332 литра при сложенных сиденьях), что делает Jimny удобным для поездок на дачу, рыбалку или в деревню. Интерьер остался максимально простым: твердый пластик, крупные кнопки, минимум электроники — всё рассчитано на долгую работу.

На асфальте Jimny 5D не скрывает внедорожную сущность: крены, шум, чувствительность к боковому ветру. Но его стихия — это не трасса, а направление, где асфальт давно закончился. В этом смысле он напоминает классические отечественные внедорожники, но с японским подходом к деталям.

Однако есть и обратная сторона: цена. В России пятидверный Jimny завозят по параллельному импорту, чаще всего из ОАЭ, и в топовой комплектации GLX он стоит около 2 950 000 рублей. Для сравнения, в Индии эта модель почти втрое дешевле. Такая разница связана с логистикой и особенностями рынков, но для многих покупателей она становится главным препятствием.

В итоге Suzuki Jimny 5D — один из последних современных автомобилей, сочетающих в себе простоту, надежность и честную проходимость. Он создан для тех, кто ценит возможность доехать туда, где заканчиваются дороги, а сервисы — роскошь. Важно помнить: несмотря на высокую цену, Джимни остается востребованным предложением для российских реалий, где простота и надежность часто важнее модных технологий.

Упомянутые модели: Suzuki Jimny (от 1 175 000 Р)
