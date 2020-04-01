1 апреля 2020, 19:32
Suzuki Jimny может получить 5-дверную версию
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Фото: Suzuki
Рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения продается по всему миру исключительно в 3-дверном исполнении, но в Индии может появиться удлиненная версия с двумя дополнительными дверями и увеличенным багажником.
Фото: kolesa.ru
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Сейчас габаритная длина Suzuki Jimny составляет 3 480 мм, а расстояние между осями – 2 250 мм. В России автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 102 л.с., который сочетается с системой полного привода AllGripPro 4WD и с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
Компоновка салона – четырехместная. Стандартный объем багажника составляет 85 литров. При сложенных сидениях второго ряда полезное пространство возрастает до 377 литров. Базовый Jimny с «механикой» стоит от 1 489 000 рублей, а топовый – от 1 699 000 рублей.
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