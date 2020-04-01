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1 апреля 2020, 19:32

Suzuki Jimny может получить 5-дверную версию

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Фото: Suzuki
Рамный внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения продается по всему миру исключительно в 3-дверном исполнении, но в Индии может появиться удлиненная версия с двумя дополнительными дверями и увеличенным багажником.
Suzuki Jimny может получить 5 дверную версию

Фото: kolesa.ru

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Журналисты индийского отделения Autocar сообщили сегодня о возможном появлении в продаже 5-дверных внедорожников Suzuki Jimny нового поколения. С увеличением размера колесной базы, вырос бы объем багажника, который сейчас равен всего 85 литрам. Да и во втором ряду стало бы посвободнее. Версия могла бы снискать популярность не только в Индии, но и на других рынках. Надеемся, что это не первоапрельская шутка.

Сейчас габаритная длина Suzuki Jimny составляет 3 480 мм, а расстояние между осями – 2 250 мм. В России автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 102 л.с., который сочетается с системой полного привода AllGripPro 4WD и с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».

Компоновка салона – четырехместная. Стандартный объем багажника составляет 85 литров. При сложенных сидениях второго ряда полезное пространство возрастает до 377 литров. Базовый Jimny с «механикой» стоит от 1 489 000 рублей, а топовый – от 1 699 000 рублей.

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Форум Suzuki Jimny
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Suzuki Jimny может получить 5-дверную версию
{{material_127682}}Журналисты индийского отделения Autocar сообщили сегодня о возможном появлении в продаже 5-дверных внедорожников Suzuki Jimny нового поколения. С увеличением размера колесной базы, вырос бы объем багажника, который сейчас равен всего 85 литрам. Да и во втором ряду стало бы посвободнее. Версия могла бы снискать популярность не только в Индии, но и на других рынках. Надеемся, что это не первоапрельская шутка.Сейчас габаритная длина Suzuki Jimny составляет 3 480 мм, а расстояние между осями – 2 250 мм. В России автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым «атмосферником» мощностью 102 л.с., который сочетается с системой полного привода AllGripPro 4WD и с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».Компоновка салона – четырехместная. Стандартный объем багажника составляет 85 литров. При сложенных сидениях второго ряда полезное пространство возрастает до 377 литров. Базовый Jimny с «механикой» стоит от 1 489 000 рублей, а топовый – от 1 699 000 рублей.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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