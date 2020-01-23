23 января 2020, 13:37
Suzuki Jimny «прикинется» грузовиком, чтобы обойти европейские экологические нормы
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Фото: Suzuki
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения не соответствует строгим европейским экологическим стандартам. Избежать штрафов можно после перевода автомобиля в коммерческую категорию.
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Выходом из ситуации может стать перевод автомобиля в разряд коммерческого транспорта. В свое время к похожей уловке прибегал УАЗ. Чтобы не устанавливать в Hunter водительскую подушку безопасности, внедорожник сертифицировали как грузовой автомобиль повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 тонны (категория N1G). В Европе простой сменой сертификата обойтись не удастся. По местным стандартам грузовой автомобиль может иметь только одно пассажирское место. Следовательно, придется демонтировать второй ряд сидений. Но ничто не помешает Suzuki предлагать его в качестве опции.
Окончательное решение в Suzuki пока не приняли. Тем временем, во многих европейских странах очереди из желающих приобрести внедорожник Jimny четвертого поколения растянулись на год. Например, в Великобритании дилеры даже прекратили принимать от клиентов предоплату, а лишь составляют обычные списки «заинтересованных в покупке». В России дефицита Jimny не наблюдается, да и отечественные экологические нормы внедорожник не нарушает. В 2019 году дилеры реализовали 557 экземпляров или на 20% больше, чем годом ранее. Цены стартуют от 1 439 000 рублей.
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