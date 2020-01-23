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23 января 2020, 13:37

Suzuki Jimny «прикинется» грузовиком, чтобы обойти европейские экологические нормы

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Фото: Suzuki
Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения не соответствует строгим европейским экологическим стандартам. Избежать штрафов можно после перевода автомобиля в коммерческую категорию.
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Компания Suzuki столкнулась с проблемой при продаже Jimny на европейском рынке. Внедорожник пользуется ажиотажным спросом, но увеличить объемы сбыта автопроизводитель не может. Модель не соответствует требованиям по уровню выбросов, которые в 1,5 – 2 раза выше разрешенных. 

Выходом из ситуации может стать перевод автомобиля в разряд коммерческого транспорта. В свое время к похожей уловке прибегал УАЗ. Чтобы не устанавливать в Hunter водительскую подушку безопасности, внедорожник сертифицировали как грузовой автомобиль повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 тонны (категория N1G). В Европе простой сменой сертификата обойтись не удастся. По местным стандартам грузовой автомобиль может иметь только одно пассажирское место. Следовательно, придется демонтировать второй ряд сидений. Но ничто не помешает Suzuki предлагать его в качестве опции.

Окончательное решение в Suzuki пока не приняли. Тем временем, во многих европейских странах очереди из желающих приобрести внедорожник Jimny четвертого поколения растянулись на год. Например, в Великобритании дилеры даже прекратили принимать от клиентов предоплату, а лишь составляют обычные списки «заинтересованных в покупке». В России дефицита Jimny не наблюдается, да и отечественные экологические нормы внедорожник не нарушает. В 2019 году дилеры реализовали 557 экземпляров или на 20% больше, чем годом ранее. Цены стартуют от 1 439 000 рублей.

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Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Гыыыы... Паджеро внедорожник) ) ) самый что ни на есть паркетник.
Павел
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
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Suzuki Jimny «прикинется» грузовиком, чтобы обойти европейские экологические нормы
{{material_128632}}Компания Suzuki столкнулась с проблемой при продаже Jimny на европейском рынке. Внедорожник пользуется ажиотажным спросом, но увеличить объемы сбыта автопроизводитель не может. Модель не соответствует требованиям по уровню выбросов, которые в 1,5 – 2 раза выше разрешенных. Выходом из ситуации может стать перевод автомобиля в разряд коммерческого транспорта. В свое время к похожей уловке прибегал УАЗ. Чтобы не устанавливать в Hunter водительскую подушку безопасности, внедорожник сертифицировали как грузовой автомобиль повышенной проходимости с максимальной массой не более 3,5 тонны (категория N1G). В Европе простой сменой сертификата обойтись не удастся. По местным стандартам грузовой автомобиль может иметь только одно пассажирское место. Следовательно, придется демонтировать второй ряд сидений. Но ничто не помешает Suzuki предлагать его в качестве опции.Окончательное решение в Suzuki пока не приняли. Тем временем, во многих европейских странах очереди из желающих приобрести внедорожник Jimny четвертого поколения растянулись на год. Например, в Великобритании дилеры даже прекратили принимать от клиентов предоплату, а лишь составляют обычные списки «заинтересованных в покупке». В России дефицита Jimny не наблюдается, да и отечественные экологические нормы внедорожник не нарушает. В 2019 году дилеры реализовали 557 экземпляров или на 20% больше, чем годом ранее. Цены стартуют от 1 439 000 рублей.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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