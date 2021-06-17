Suzuki Jimny с новым обвесом стал похож на маленький гелендваген
Фото: thedrive.com
Suzuki Jimny завоевал признание поклонников во всем мире своими компактными размерами и впечатляющими возможностями. 110KM.RU узнал от издания Carscoops, что японский кастомайзер Liberty Walk разработал обвес специально миниатюрного внедорожника.
Доработки начинаются с передней части, здесь мы видим кастомный бампер со светодиодными дневными ходовыми огнями и огромными сетчатыми воздуховодами. Новая решетка сильно меняет облик автомобиля. Естественно, что для комплекта Liberty Walk также есть широкие крылья. В салоне появились накладки на сиденья и рулевое колесо с логотипом LBWK.
Новый обвес превратил Jimny в миниатюрную версию Mercedes-AMG G63. Liberty Walk также предлагает специальные задние фонари и боковые габаритные элементы в качестве опции, чтобы авто еще больше походило на G-класс.
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