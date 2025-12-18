Maruti Suzuki из Индии: новые перспективы для российских автолюбителей – что ждать в 2025 году

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

18 декабря 2025, 16:25

Suzuki может вернуться на российский рынок благодаря индийским поставкам

Suzuki может вернуться на российский рынок благодаря индийским поставкам

Maruti Suzuki из Индии: новые перспективы для российских автолюбителей – что ждать в 2025 году

Suzuki может вернуться на российский рынок благодаря индийским поставкам

Российский рынок может увидеть автомобили Suzuki из Индии. Эксперты обсуждают возможные схемы поставок. Модели с небольшими моторами могут стать популярными. Официальный импорт пока не возобновлен. Подробности – в нашем материале.

Российский рынок может увидеть автомобили Suzuki из Индии. Эксперты обсуждают возможные схемы поставок. Модели с небольшими моторами могут стать популярными. Официальный импорт пока не возобновлен. Подробности – в нашем материале.

Индийская компания Maruti Suzuki занимает лидирующие позиции среди автопроизводителей региона. На ее заводах ежегодно сходят с конвейера более двух миллионов машин, которые поставляются как на внутренний рынок, так и на экспорт. Для Индии это в первую очередь доступные и практичные автомобили, такие как Suzuki Swift, хорошо знакомый российским водителям, а также менее известные модели, например Maruti Victoris, внешне напоминающие популярную Vitara.

В мировой практике часто встречается ситуация, когда одна и та же модель получает разные имена в зависимости от страны продаж. Иногда даже название адаптируют под местные традиции и особенности. Но различия между индийскими и привычными для россиян Suzuki не ограничиваются только шильдиками. В Индии преобладают автомобили с небольшими атмосферными двигателями объемом 1.2–1.5 литра и мощностью 85–105 л.с. Это объясняется не только экономическими причинами, но и предпочтениями местных покупателей, для которых важны простота обслуживания и низкий расход топлива.

Как сообщает Российская Газета, именно такие технические характеристики могут сыграть на руку российским потребителям. Дело в том, что автомобили с мощностью до 160 л.с. попадают под льготный коэффициент утилизационного сбора. Это делает их потенциально более доступными по цене, что особенно актуально в нынешних экономических условиях. Если такие машины появятся на российском рынке, они могут быстро завоевать популярность благодаря сочетанию экономичности и выгодных условий приобретения.

Однако речь не идет о полноценном возвращении бренда Suzuki в Россию в привычном понимании. Официальный импорт автомобилей этой марки в страну сейчас приостановлен, и сроки его возобновления неизвестны. Тем не менее, эксперты считают, что индийские Suzuki могут попасть в Россию через параллельный импорт или независимые поставки. Такой сценарий не требует участия глобальной корпорации и может стать своеобразным индикатором новых тенденций на рынке.

Появление «индийских Suzuki» в России пока остается гипотетическим, но интерес к этой теме растет. Для многих автолюбителей это шанс приобрести современные и недорогие автомобили, которые соответствуют новым реалиям. В то же время, подобная схема поставок может стать маркером перемен в автомобильной отрасли, когда привычные бренды возвращаются на рынок не напрямую, а через альтернативные каналы.

Остается только следить за развитием ситуации и ждать, появятся ли на российских дорогах новые модели Suzuki с индийской пропиской. Пока же официальные представители бренда не делают заявлений о планах по возобновлению поставок, а российские покупатели внимательно присматриваются к возможным новинкам из Индии.

Упомянутые марки: Suzuki, Maruti
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Сузуки, Марути

Похожие материалы Сузуки, Марути

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермский край Краснодар Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться