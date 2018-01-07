7 января 2018, 21:49

Suzuki начала год с показа спецверсий

Компания Suzuki презентовала 2 новых специального выпуска известных автомобилей, которые будут выпущены ограниченным тиражом. Речь идет о легковом компакте Ignis Adventure и кроссовере Vitara Kuro.
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  Suzuki начала год с показа спецверсий Suzuki Ignis, Suzuki Vitara Suzuki начала год с показа спецверсий Suzuki Ignis, Suzuki Vitara Suzuki начала год с показа спецверсий Suzuki Ignis, Suzuki Vitara Suzuki начала год с показа спецверсий Suzuki Ignis, Suzuki Vitara Suzuki начала год с показа спецверсий Suzuki Ignis, Suzuki Vitara Suzuki начала год с показа спецверсий
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фото
  

Внешние отличия Ignis Adventure - оригинальный задний спойлер, спортивные красные полоски, обвивающие «тело», плюс наружные зеркала красного крыла. Кузов окрашивается в один из 4 предложенных цветов.

В списке доступных опций спецвыпуска - камера заднего вида, 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава и пара продольных брусьев крыши. Под капотом никакого откровения – все тот же знакомый по обычной версии Ignis 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 литра мощностью 89 л.с. Стоимость автомобиля – 13 999 фунтов стерлингов.

За Vitara в специальной версии Kuro просят 18 749 фунтов стерлингов. В движение кроссовер приводит 118-сильный 4-цилиндровый агрегат объемом 1,4 литра. Vitara Kuro посажен на 17-дюймовые колеса с черными дисками из легкого сплава. Они, как заявляет автопроизводитель, удачно гармонируют с черными задним спойлером, передним бампером и передней решеткой радиатора. Интерьер также «одели» в темную «одежду».

Дизайн и тюнинг Сузуки Игнис, Витара

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Отзывы по теме
Форум Suzuki Ignis
| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно дымит ...
medved
Форум Suzuki Vitara
Достоинства: Маневренность из-за маленьких габаритов позволяет прошмыгивать в городских пробках, но одновременно вы в максимальной безопасности по сравнению с малолитражками, легкость парковки за счет все тех маленьких размеров, высокая посадка дает отличный обзор, экономичность — «жрет» мало и по 8 ...
Сергей
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
рулер
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Suzuki начала год с показа спецверсий
Внешние отличия Ignis Adventure - оригинальный задний спойлер, спортивные красные полоски, обвивающие «тело», плюс наружные зеркала красного крыла. Кузов окрашивается в один из 4 предложенных цветов.В списке доступных опций спецвыпуска - камера заднего вида, 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава и пара продольных брусьев крыши. Под капотом никакого откровения – все тот же знакомый по обычной версии Ignis 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 литра мощностью 89 л.с. Стоимость автомобиля – 13 999 фунтов стерлингов. За Vitara в специальной версии Kuro просят 18 749 фунтов стерлингов. В движение кроссовер приводит 118-сильный 4-цилиндровый агрегат объемом 1,4 литра. Vitara Kuro посажен на 17-дюймовые колеса с черными дисками из легкого сплава. Они, как заявляет автопроизводитель, удачно гармонируют с черными задним спойлером, передним бампером и передней решеткой радиатора. Интерьер также «одели» в темную «одежду».
2018-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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