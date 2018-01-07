Suzuki начала год с показа спецверсий
Внешние отличия Ignis Adventure - оригинальный задний спойлер, спортивные красные полоски, обвивающие «тело», плюс наружные зеркала красного крыла. Кузов окрашивается в один из 4 предложенных цветов.
В списке доступных опций спецвыпуска - камера заднего вида, 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава и пара продольных брусьев крыши. Под капотом никакого откровения – все тот же знакомый по обычной версии Ignis 4-цилиндровый бензиновый мотор объемом 1,2 литра мощностью 89 л.с. Стоимость автомобиля – 13 999 фунтов стерлингов.
За Vitara в специальной версии Kuro просят 18 749 фунтов стерлингов. В движение кроссовер приводит 118-сильный 4-цилиндровый агрегат объемом 1,4 литра. Vitara Kuro посажен на 17-дюймовые колеса с черными дисками из легкого сплава. Они, как заявляет автопроизводитель, удачно гармонируют с черными задним спойлером, передним бампером и передней решеткой радиатора. Интерьер также «одели» в темную «одежду».
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное