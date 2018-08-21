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21 августа 2018, 09:18
Suzuki обновила седан Ciaz
Компания Maruti Suzuki представила рестайлинговую версию седана Ciaz для индийского рынка. Когда-то Suzuki планировала продавать Ciaz под именем Alivio и в России. Седан мог бы составить конкуренцию Hyundai Solaris. Но, к сожалению, модель до нашей страны так и не добралась.
Suzuki Ciaz/Alivio построен на растянутой платформе кроссовера SX4. Автомобиль продается на многих рынках Юго-Восточной Азии: в Китае, Индии и других странах. При этом версии довольно существенно отличаются друг от друга не только доступными двигателями, но и дизайном. Модификация для Поднебесной пережила рестайлинг в прошлом году, сейчас настала очередь индийского седана.
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Наиболее существенные изменения произошли в моторной гамме. Седан получил «мягкую» гибридную силовую установку (mild hybrid). В ее состав входит новый 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 105 л.с. и 138 Нм и гибридная надстройка в виде стартер-генератора, который запасает энергию при торможении. Коробки передач остались прежними – 5-ступенчатая «механика» или 4-диапазонный «автомат». Кроме того, в линейке двигателей остался атмосферный 1,4-литровый агрегат (92 л.с.) и 1,3-литровый турбодизель (90 л.с.)
Главным конкурентом Maruti Suzuki Ciaz в Индии является седан Hyundai Verna. Так здесь называют аналог отечественного Hyundai Solaris. После рестайлинга гибридные версии Ciaz стали стоить чуть дороже, зато седаны с прежними моторами даже слегка подешевели. Ценовая политика – один из главных инструментов в борьбе за покупателей. Именно поэтому Suzuki Ciaz до сих пор не появился в России. Отсутствие локальной сборки делает невозможной ценовую конкуренцию с «Солярисами».
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Почему пинается коробка передач автомат сузуки гранд витара с паркинга на 1ю передачу и заднюю , а по трассе идёт чисто без рывков? Спасибо за ответ
| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно дымит ...
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