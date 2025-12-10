Почему Suzuki Jimny не станет пикапом: неожиданные подробности и официальное решение

Suzuki окончательно отказалась от выпуска пикапа на базе Jimny – проект закрыт в 2025 году

Suzuki Jimny Pickup так и не появится на рынке. Компания официально закрыла проект. Причины такого решения держались в секрете. Поклонники ждали новинку несколько лет. Теперь все надежды развеяны. Подробности – в нашем материале.

Suzuki Jimny Pickup так и не появится на рынке. Компания официально закрыла проект. Причины такого решения держались в секрете. Поклонники ждали новинку несколько лет. Теперь все надежды развеяны. Подробности – в нашем материале.

В 2019 году на автосалоне в Токио Suzuki представила концепт Jimny Sierra Pickup Style, который сразу привлек внимание поклонников марки. Тогда казалось, что у компактного внедорожника получится выйти на рынок в новом амплуа. Однако спустя годы ожиданий стало ясно: проект не получит продолжения.

За четыре года энтузиасты надеялись, что Suzuki все же решится на выпуск пикапа. В 2023 году представители австралийского подразделения даже подогрели интерес, заявив, что работы над проектом не остановлены. Это породило волну обсуждений и слухов среди автолюбителей во всем мире.

Однако, как сообщает издание Drive, в декабре 2025 года главный инженер Suzuki Такэмицу Сасаки официально заявил: проект Jimny Pickup окончательно закрыт. Причины такого решения не раскрываются, но очевидно, что компания взвесила все за и против, прежде чем поставить точку в этой истории.

Для многих поклонников эта новость стала разочарованием. Пикап на базе популярного внедорожника мог бы стать интересным предложением на рынке, особенно с учетом растущего интереса к компактным грузовым автомобилям. Тем не менее, Suzuki решила сосредоточиться на других направлениях развития модельного ряда.

Jimny остается востребованным внедорожником, который ценят за проходимость и надежность. Но теперь ясно, что грузовой вариант так и останется концептом, который не дошел до серийного производства. Поклонникам остается только надеяться, что в будущем компания пересмотрит свое решение или предложит что-то не менее интересное.