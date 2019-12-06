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6 декабря 2019, 17:30

Suzuki открыла Петербурге пятый автосалон

Компания Suzuki продолжает расширять в России дилерскую сеть. Недавно в Санкт-Петербурге открылся ее новый, пятый по счету, дилерский центр. Автосалон принадлежит ГК «Аларм-Моторс» и расположен на проспекте Маршала Жукова, 51.
Новый автоцентр Suzuki стал пятым для японской марки в Петербурге и вторым – совместным проектом с ГК «Аларм-Моторс». Площадь центра составляет порядка 400 кв. метров. В шоу-руме представлен весь российский модельный ряд Suzuki: кроссоверы Vitara и SX4, а также рамный внедорожник Jimny. В сервисной зоне для обслуживания автомобилей Suzuki выделили 4 поста, оснащенных всем необходимым диагностическим оборудованием и специальным инструментом. Пропускная способность ремзоны достигает 50 автомобилей в день. В открытие нового автоцентра компания «Аларм-Моторс» вложила 40 млн рублей.

Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус», « «Аларм-Моторс» - один из сильнейших и опытных игроков на автомобильном рынке Санкт-Петербурга, поэтому компания быстро зарекомендовала себя как надежный и успешный партнер бренда Suzuki. С появлением еще одного автосалона под управлением дилера мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций марки в городе, на который приходится в этом году почти 14% в общероссийском объеме продаж Suzuki. Амбиции «Аларм-Моторс» полностью совпадают с целями и задачами дистрибьютора Suzuki на российском рынке. »
Юта Такахаси, генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»,
 

Первый дилерский центр Suzuki на Коломяжском проспекте, 11 открылся летом нынешнего года. В 2019 году в «Аларм-Моторс» надеются реализовать более 350 автомобилей японской марки. В 2020 году оба автосалона в совокупности должны продать порядка тысячи машин. По словам генерального директора «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, очередь из предзаказов на новинку этого сезона, внедорожник Jimny, уже сформирована на полгода вперед.

С января по ноябрь 2019 года российские дилеры Suzuki продали 6 354 автомобиля. По сравнению с прошлогодними показателями продажи выросли на 23%. Внушительная положительная динамика регистрируется третий месяц подряд. Результат ноября, 931 автомобиль, стал лучшим за весь нынешний год и превысил объемы ноября 2018-го на 47,5%. В Петербурге за 11 месяцев было продано 880 автомобилей (+29%). Более 70% продаж приходится на кроссоверы Vitara.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Grand Vitara
вы кстати не первый от кого такое слышу. многие обращались к дилеру . тот на это отвечает что это так и должно быть и поделать ничего не могут
MichaMeL
Форум Suzuki SX4
ну говорят что не плохая машина на самом деле . думаю судя по отзывам стоит брать
MichaMeL
Форум Suzuki Ignis
Цитата:| Кому: Ольга Также как и в большинстве других моделях. После 100к начинается такой период, когда нужно уже следить за машиной и лишний раз ее "жарить". Болезней как таковых нет, поэтому обращать внимание нужно на состояние двигателя хотя бы визуальное. Нет ли подтеков масла, не слишком ли сильно ...
medved
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Suzuki открыла Петербурге пятый автосалон
Новый автоцентр Suzuki стал пятым для японской марки в Петербурге и вторым – совместным проектом с ГК «Аларм-Моторс». Площадь центра составляет порядка 400 кв. метров. В шоу-руме представлен весь российский модельный ряд Suzuki: кроссоверы Vitara и SX4, а также рамный внедорожник Jimny. В сервисной зоне для обслуживания автомобилей Suzuki выделили 4 поста, оснащенных всем необходимым диагностическим оборудованием и специальным инструментом. Пропускная способность ремзоны достигает 50 автомобилей в день. В открытие нового автоцентра компания «Аларм-Моторс» вложила 40 млн рублей.{{person_172_«Аларм-Моторс» - один из сильнейших и опытных игроков на автомобильном рынке Санкт-Петербурга, поэтому компания быстро зарекомендовала себя как надежный и успешный партнер бренда Suzuki. С появлением еще одного автосалона под управлением дилера мы рассчитываем на дальнейшее укрепление позиций марки в городе, на который приходится в этом году почти 14% в общероссийском объеме продаж Suzuki. Амбиции «Аларм-Моторс» полностью совпадают с целями и задачами дистрибьютора Suzuki на российском рынке.}} Первый дилерский центр Suzuki на Коломяжском проспекте, 11 открылся летом нынешнего года. В 2019 году в «Аларм-Моторс» надеются реализовать более 350 автомобилей японской марки. В 2020 году оба автосалона в совокупности должны продать порядка тысячи машин. По словам генерального директора «Аларм-Моторс» Романа Слуцкого, очередь из предзаказов на новинку этого сезона, внедорожник Jimny, уже сформирована на полгода вперед.С января по ноябрь 2019 года российские дилеры Suzuki продали 6 354 автомобиля. По сравнению с прошлогодними показателями продажи выросли на 23%. Внушительная положительная динамика регистрируется третий месяц подряд. Результат ноября, 931 автомобиль, стал лучшим за весь нынешний год и превысил объемы ноября 2018-го на 47,5%. В Петербурге за 11 месяцев было продано 880 автомобилей (+29%). Более 70% продаж приходится на кроссоверы Vitara.
2019-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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