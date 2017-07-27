27 июля 2017, 13:32

Suzuki планирует вернуть хэтчбек Swift на российский рынок

Иначе как «оттепелью» ситуацию на отечественном авторынке не назвать. Два года назад «малыш» Suzuki Swift покинул Россию из-за высоких импортных цен. Сегодня экономика становится более стабильной, и японцы планируют возобновить продажи модели.
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Представители Suzuki сообщают, что новое поколение Swift вернется в Россию в 2018 году. Вследствие того, что модель собирается в Японии, для российских покупателей стоимость может быть достаточно высока. Это стало причиной отложить старт продаж на будущий год.

Премьера нового поколения Suzuki Swift состоялась в Женеве весной 2017 года. Он отличается от предшественников более просторным салоном, сниженной массой (-120 кг) и новым экстерьером с «парящими» задними стойками и покатой линией крыши. Нововведения позволили значительно снизить расход топлива и улучшить ходовые характеристики автомобиля. Кроме того, создатели снабдили модель инновационной системой распознавания препятствий и предупреждения столкновений.

На европейском рынке городской хэтчбек представлен с двумя двигателями: 1,0-литровым турбомотором Boosterjet и 1,2-литровым атмосферным «движком». Какая модификация будет продаваться в России, пока неизвестно. В настоящее время модельная линейка Suzuki представлена кроссоверами Vitara, SX4 и Jimny. Согласно статистике, продажи компании снизились на 29% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость модели для российских покупателей будет озвучена позже.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Swift GL 1.6 CVT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Мощность, л.с./ об/мин117
Приводполный
Городской цикл6.8
Загородный цикл5
Смешанный цикл5.7
Топливобензин
Все характеристики
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Я бы луше не спрашивал совета тут, а повез на СТО, там мб что-то намутят с ней нормельное
JohnParker
схватывает,но не заводится
| Менял насос в баке, мыл бак, менял фильтр.машина 1992года.проехал километров 200.вечером все в норме.утром схватываетсразу, но не заводится.поменял свечи-тот же резульиат.подсаажите в чем причина.
dinya
спасите помогите свист под капотом
Привет, да пробег тут не причем! Просто не качественно сделали! у тебя маховик подтянуть нужно ) ) ) позвони сюда +7 (926) 681 81 29
Бугай
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Suzuki планирует вернуть хэтчбек Swift на российский рынок
{{material_120209}}Представители Suzuki сообщают, что новое поколение Swift вернется в Россию в 2018 году. Вследствие того, что модель собирается в Японии, для российских покупателей стоимость может быть достаточно высока. Это стало причиной отложить старт продаж на будущий год.Премьера нового поколения Suzuki Swift состоялась в Женеве весной 2017 года. Он отличается от предшественников более просторным салоном, сниженной массой (-120 кг) и новым экстерьером с «парящими» задними стойками и покатой линией крыши. Нововведения позволили значительно снизить расход топлива и улучшить ходовые характеристики автомобиля. Кроме того, создатели снабдили модель инновационной системой распознавания препятствий и предупреждения столкновений.На европейском рынке городской хэтчбек представлен с двумя двигателями: 1,0-литровым турбомотором Boosterjet и 1,2-литровым атмосферным «движком». Какая модификация будет продаваться в России, пока неизвестно. В настоящее время модельная линейка Suzuki представлена кроссоверами Vitara, SX4 и Jimny. Согласно статистике, продажи компании снизились на 29% по сравнению с прошлым годом.Стоимость модели для российских покупателей будет озвучена позже.
2017-07-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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