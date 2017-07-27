Suzuki планирует вернуть хэтчбек Swift на российский рынок
Премьера нового поколения Suzuki Swift состоялась в Женеве весной 2017 года. Он отличается от предшественников более просторным салоном, сниженной массой (-120 кг) и новым экстерьером с «парящими» задними стойками и покатой линией крыши. Нововведения позволили значительно снизить расход топлива и улучшить ходовые характеристики автомобиля. Кроме того, создатели снабдили модель инновационной системой распознавания препятствий и предупреждения столкновений.
На европейском рынке городской хэтчбек представлен с двумя двигателями: 1,0-литровым турбомотором Boosterjet и 1,2-литровым атмосферным «движком». Какая модификация будет продаваться в России, пока неизвестно. В настоящее время модельная линейка Suzuki представлена кроссоверами Vitara, SX4 и Jimny. Согласно статистике, продажи компании снизились на 29% по сравнению с прошлым годом.
Стоимость модели для российских покупателей будет озвучена позже.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki Swift GL 1.6 CVT
|Год выпуска, с
|2013
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5
|Мощность, л.с./ об/мин
|117
|Привод
|полный
|Городской цикл
|6.8
|Загородный цикл
|5
|Смешанный цикл
|5.7
|Топливо
|бензин
|Все характеристики
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