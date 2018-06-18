18 июня 2018, 13:44
Suzuki поделилась первой информацией о Jimny
Компания Suzuki опубликовала первые фото и технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения, предназначенного для японского рынка. Премьера новинки запланирована на 5 июля.
Suzuki Jimny
Выпускается с 1998 г.
Новый от 1 129 000 до 1 243 950 Р
Отзывов: 7
Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.
Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио. Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
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Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
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