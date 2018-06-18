18 июня 2018, 13:44

Suzuki поделилась первой информацией о Jimny

Компания Suzuki опубликовала первые фото и технические характеристики внедорожника Jimny нового поколения, предназначенного для японского рынка. Премьера новинки запланирована на 5 июля.
^
  Suzuki поделилась первой информацией о Jimny Suzuki Jimny Suzuki поделилась первой информацией о Jimny Suzuki Jimny Suzuki поделилась первой информацией о Jimny Suzuki Jimny Suzuki поделилась первой информацией о Jimny Suzuki Jimny Suzuki поделилась первой информацией о Jimny
5
фото
  
Suzuki Jimny
Выпускается с 1998 г.
Новый от 1 129 000 до 1 243 950 Р
Отзывов: 7
Со сменой поколения Suzuki Jimny сохранил классические квадратные очертания и рамную конструкцию кузова. Его габаритная длина не превышает 4 метров. Кроме того, внедорожник имеет трехрычажную жесткую подвеску, «раздатку» с понижающей передачей и подключаемый полный привод.

Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».

В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.

Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио. Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
Новинки и концепт кары Сузуки Джимни
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
Отзыв о Suzuki Jimny 2008 года
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
karell
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Любимчики россиян: ТОП-5 популярных «паркетников»
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Suzuki Jimny
Объявления о продаже Suzuki Jimny
Рейтинг по классам
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 24 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Suzuki поделилась первой информацией о Jimny
{{model_1210}}Со сменой поколения Suzuki Jimny сохранил классические квадратные очертания и рамную конструкцию кузова. Его габаритная длина не превышает 4 метров. Кроме того, внедорожник имеет трехрычажную жесткую подвеску, «раздатку» с понижающей передачей и подключаемый полный привод.Базовая версия Jimny получит 64-сильный бензиновый турбомотор объемом 660 куб.см, максимальный крутящий момент которого составляет 95 Нм. Версию Sierra оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем. Его мощность пока неизвестна. Оба двигателя сочетаются с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».В перечень базового оборудования войдет кондиционер и 16-дюймовые стальные колесные диски. На следующих уровнях появляются «климат» и «круиз», светодиодная оптика, легкосплавные колесные диски и бесключевой доступ в салон. В список электронных помощников впервые войдет система предупреждения фронтальных столкновений.Предыдущее, третье по счету поколение Suzuki Jimny выпускалось на протяжении двадцати лет – с 1998 по 2018 годы. Сейчас на конвейер японского завода встала новая генерация внедорожника. Презентация модели для «домашнего» рынка намечена на 5 июля. Мировая премьера пройдет в октябре в рамках автосалона в Токио. Глобальные продажи новинки должны начаться в первом квартале следующего года.
2018-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Владивосток Стерлитамак Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG