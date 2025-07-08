Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой

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Фото: Suzuki

Новинки адресованы в первую очередь клиентам из Европы и Северной Америки. Дизайн мотоциклов создан с глубоким уважением к истории марки. Круглая фара с плоским нижним краем напоминает о светотехнике легендарных мотоциклов прошлых лет, а зеркала на концах руля добавляют ностальгического шарма. GSX-8T вдохновлен знаменитым Titan T500 60-х годов, тогда как GSX-8TT отдает дань уважения мотогонкам 70-х. Буквы «TT» в названии символизируют союз оригинальной модели Titan и слова «Timeless» – вечная классика, перерожденная в новом формате.Техническая основа обоих мотоциклов – проверенный временем компактный двигатель объемом 776 куб. см, который уже зарекомендовал себя в модели GSX-8S/R. Его дополняет прочная стальная рама с легким алюминиевым маятником, обеспечивающая высокую маневренность и комфорт даже в дальних поездках. Оба мотоцикла оснащены системой выбора режимов мощности SDMS, электронным управлением дросселем Ride-by-wire, двунаправленным квикшифтером и литий-ионным аккумулятором ELIIY Power, который выдерживает экстремальные температуры и обеспечивает надежный запуск двигателя.

Ключевые параметры европейской спецификации делают GSX-8T (201 кг) и GSX-8TT (203 кг) универсальными для разных типов водителей. Удобная высота посадки (815 мм и 810 мм соответственно), широкие колесные покрышки и 16,5-литровый топливный бак позволяют уверенно чувствовать себя как в городском потоке, так и за его пределами. Расход топлива составляет 23,8 км/л по WMTC (или 4,2 литра на 100 км).





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