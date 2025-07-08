Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Фото: Suzuki
Техническая основа обоих мотоциклов – проверенный временем компактный двигатель объемом 776 куб. см, который уже зарекомендовал себя в модели GSX-8S/R. Его дополняет прочная стальная рама с легким алюминиевым маятником, обеспечивающая высокую маневренность и комфорт даже в дальних поездках. Оба мотоцикла оснащены системой выбора режимов мощности SDMS, электронным управлением дросселем Ride-by-wire, двунаправленным квикшифтером и литий-ионным аккумулятором ELIIY Power, который выдерживает экстремальные температуры и обеспечивает надежный запуск двигателя.
Ключевые параметры европейской спецификации делают GSX-8T (201 кг) и GSX-8TT (203 кг) универсальными для разных типов водителей. Удобная высота посадки (815 мм и 810 мм соответственно), широкие колесные покрышки и 16,5-литровый топливный бак позволяют уверенно чувствовать себя как в городском потоке, так и за его пределами. Расход топлива составляет 23,8 км/л по WMTC (или 4,2 литра на 100 км).
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus представил новую модель с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Главная особенность модели – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus представил новую модель с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Главная особенность модели – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
-
08.07.2025, 12:21
Как бортовой компьютер вводит водителей в заблуждение
Современные автомобили буквально напичканы электроникой, которая призвана сделать поездку комфортнее и безопаснее. Бортовой компьютер отображает данные о скорости, расходе топлива, температуре двигателя и других важных параметрах, создавая у водителя ощущение полного контроля над ситуацией. Однако, цифры зачастую далеки от реальных значений.Читать далее
-
08.07.2025, 08:38
Россияне массово покупают байки и ездят без регистрации
В условиях общего снижения продаж новых автомобилей в России наблюдается рост интереса к мототехнике. В первой половине 2025 года продажи новых мотоциклов и квадроциклов выросли на 15%. При этом на учет в ГИБДД ставят лишь каждое третье ТС.Читать далее
-
08.07.2025, 08:08
Штрафы для водителей резко выросли: новые правила вступают в силу 18 июля 2025 года
7 июля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон №209-ФЗ, который вносит серьезные изменения в Кодекс об административных правонарушениях в сфере дорожного движения. Документ кратно ужесточает наказание за игнорирование требований сотрудников ГИБДД и нарушения при прохождении весогабаритного контроля.Читать далее
-
08.07.2025, 07:00
Правила изменились, но вопросы остались: разбираемся с ПДД на пешеходном переходе
Ситуация знакомая многим: водитель снижает скорость, заметив пешехода у края дороги, а сзади уже слышны нетерпеливые сигналы. Стоило ли останавливаться? Ответ зависит от того, как именно вел себя человек на обочине – с марта 2023 года в Правила дорожного движения внесены важные дополнения, о которых знают далеко не все. Читать далее
- 5 420 000 РEXEED RX 2024 в Москве
- 2 110 000 РAudi Q5 2013 в Москве
- 12 800 000 РVolvo XC90 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 3 120 000 РChery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий