26 ноября 2021, 07:30
Suzuki представила новый кроссовер SX-4: он выглядит очень серьезно
Компания Suzuki представила кроссовер SX4, переживший глубокий фейслифтинг. Автомобиль изменился до неузнаваемости, но сохранил прежнее шасси и агрегаты. Новинку будут продавать и в России, хотя точные сроки пока не называются.
Дарья Климова Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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Фото: Suzuki
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В европейской моторной гамме значится пока единственный 1,4-литровый агрегат Boosterjet мощностью 129 л.с. (235 Нм), который дополнен гибридным довеском на базе 48-вольтовой электросети, добавляющим до 14 л.с. и 50 Нм на старте или при обгоне. Трансмиссия: МКПП или 6-диапазонный «автомат», привод – передний или полный Allgrip. В 2022 году на рынок обещают вывести полноценные гибридные версии SX4, а вот электрокары в модельном ряду Suzuki появятся не раньше 2025 года.
Упомянутые модели: Suzuki SX4 (от 1 219 000 Р), Suzuki SX4 S-Cross (от 955 000 Р)
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5 недорогих иномарок, которые охотно покупают даже с большим пробегом
23.08.2021, 12:38
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03.04.2020, 00:01
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15.01.2020, 10:06
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14.01.2020, 09:56
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