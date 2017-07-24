24 июля 2017, 19:05
Suzuki приготовила для России две бюджетные новинки
Оценив успех моделей на азиатском рынке, японский бренд принял решение о начале поставок сразу двух доступных по стоимости автомобилей - кроссовера Ignis и хетчбэка Baleno.
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Ignis будет предложен покупателям в двух модификациях - с атмосферным 1,2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 88 «лошадей», и с 1,3-литровым «дизелем». Работать они будут в тандеме с 5-ступенчатыми коробками передач - механической или автоматической. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.
Для России автомобили будут собираться на заводе в Индии. Старт продаж намечен на текущий год. Автопроизводитель рассчитывает на увеличение продаж за счет расширения модельного ряда. На фоне падения спроса на автомобили Suzuki это желание вполне объяснимо. Стоимость новинок будет известна перед началом продаж.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki Ignis 1.3 MT
|Год выпуска, с
|2003
|Год выпуска, по
|2014
|Кузов
|Хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|Впрыск
|Мощность, л.с./ об/мин
|94
|Объем двигателя
|1328
|Тип трансмисии
|МКПП
|Привод
|Передний
|Городской цикл
|8.3
|Загородный цикл
|5.5
|Смешанный цикл
|6.5
|Топливо
|Бензин АИ-92
|Все характеристики
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Уважаемые владельцы Сузуки Игнис! Подскажите размеры сидений (хочу подарить чехлы тестю) pag1@inbox.ru
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
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