24 июля 2017, 19:05

Suzuki приготовила для России две бюджетные новинки

Оценив успех моделей на азиатском рынке, японский бренд принял решение о начале поставок сразу двух доступных по стоимости автомобилей - кроссовера Ignis и хетчбэка Baleno.
^

Ранее мы писали
Компания Suzuki рассматривает возможность вывода на российский рынок субкомпактного кроссовера Ignis и хэтчбека ...
Читать далее
Для отечественного автомобильного рынка компания приготовила хетчбэк Baleno в комплектации с 1,2-литровым двигателем мощностью 90 л.с., а также с 1-литровым турбированным мотором на 111 «лошадей». Трансмиссия представлена 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором.

Ignis будет предложен покупателям в двух модификациях - с атмосферным 1,2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 88 «лошадей», и с 1,3-литровым «дизелем». Работать они будут в тандеме с 5-ступенчатыми коробками передач - механической или автоматической. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.

Для России автомобили будут собираться на заводе в Индии. Старт продаж намечен на текущий год. Автопроизводитель рассчитывает на увеличение продаж за счет расширения модельного ряда. На фоне падения спроса на автомобили Suzuki это желание вполне объяснимо. Стоимость новинок будет известна перед началом продаж.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Ignis 1.3 MT
Год выпуска, с2003
Год выпуска, по2014
КузовХэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателяВпрыск
Мощность, л.с./ об/мин94
Объем двигателя1328
Тип трансмисииМКПП
ПриводПередний
Городской цикл8.3
Загородный цикл5.5
Смешанный цикл6.5
ТопливоБензин АИ-92
Все характеристики
Купить авто Судзуки, Сузуки Игнис

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Suzuki Ignis
Уважаемые владельцы Сузуки Игнис! Подскажите размеры сидений (хочу подарить чехлы тестю) pag1@inbox.ru
Александр
Отзыв о Suzuki Ignis 1997 года
Отличная машинка, компактная и высокая. Жаль, 4х4 бывает только с МКПП.
Lo
нужна штатная шина на Сузуки Игнис
удивительно, но невозможно купить! Ни у кого не лежит без дела bridgestone turanza 185/ 60R15 84H?
Lo
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Suzuki Автомудрость Suzuki АвтоПитер Suzuki Дизайн и тюнинг Suzuki Новинки и концепт кары Suzuki Новости и акции автосалонов Suzuki Автосалоны и дилеры марки Suzuki Аренда и прокат авто марки Suzuki Автоклубы и форумы автозавчастей марки Suzuki Автосервисы и магазины автозапчастей марки Suzuki
Главные материалы
Тест-драйв Volvo S90: рецепт от одиночества
Тест-драйв Lifan Murman: таксопаркам на карандаш
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Suzuki Ignis
Объявления о продаже Suzuki Ignis
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 39 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Suzuki приготовила для России две бюджетные новинки
{{material_119802}}Для отечественного автомобильного рынка компания приготовила хетчбэк Baleno в комплектации с 1,2-литровым двигателем мощностью 90 л.с., а также с 1-литровым турбированным мотором на 111 «лошадей». Трансмиссия представлена 5-ступенчатой МКПП или бесступенчатым вариатором.Ignis будет предложен покупателям в двух модификациях - с атмосферным 1,2-литровым бензиновым двигателем, выдающим 88 «лошадей», и с 1,3-литровым «дизелем». Работать они будут в тандеме с 5-ступенчатыми коробками передач - механической или автоматической. Покупатели смогут выбрать между передним и полным приводом.Для России автомобили будут собираться на заводе в Индии. Старт продаж намечен на текущий год. Автопроизводитель рассчитывает на увеличение продаж за счет расширения модельного ряда. На фоне падения спроса на автомобили Suzuki это желание вполне объяснимо. Стоимость новинок будет известна перед началом продаж.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курск Псков Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG