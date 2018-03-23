23 марта 2018, 10:20

Suzuki привезет в Россию новый Jimny

В российском офисе Suzuki официально подтвердили, что компактный внедорожник Jimny четвертого поколения обязательно привезут в Россию. Премьера новинки ожидается в этом году.
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Suzuki привезет в Россию новый Jimny Suzuki Jimny
Suzuki Jimny JLX mode 3 1.3 AT
1.3 л, 85 л.с
Автоматическая, 4-ступенчатая
0-100 - 17.2 с, 135 км/ч
3695 x 1600 x 1705 мм
полный
АИ-95, 7.8 л на 100 км
1 243 950 руб
Все характеристики
Заместитель генерального директора «Сузуки Мотор Рус» Такаюки Хасегава сообщил, что новый Jimny доберется до России в самое ближайшее время. Большее точных сроков он, к сожалению, не назвал. Однако заметил, что новое поколение внедорожника придет на смену нынешнему – ситуации, когда обе генерации будут продавать одновременно, не будет.

Многие надеялись, что дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Ведь предсерийный выпуск и ходовые испытания внедорожника начались еще в прошлом году. Но этого не произошло. Теперь новый Jimny могут представить дома, в Японии, а могут и привезти осенью на международный автосалон в Париж.

Известно, что Jimny четвертого поколения сохранит рамную конструкцию, а на смену подключаемому полному приводу может прийти постоянный. В моторную гамму войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet, выдающий 90 л.с. и 1,0-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet мощностью 111 сил.

Suzuki Jimny выпускается с 1970 года, но и по сей день он остается одним из самых компактных и проходимых внедорожников мира. На протяжении последних трех лет, по версии российского журнала Club 4х4, Jimny признавался лучшим внедорожником в субкомпактном классе. При этом продажи модели в нашей стране идут не особенно бойко. За весь прошлый год дилеры Suzuki реализовали в России всего 206 экземпляров Jimny. Автомобиль с 1,3-литровым мотором (85 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 155 000 рублей.
Новинки и концепт кары Сузуки Джимни
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Форум Suzuki Jimny
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Вадим
В Сети появились первые фото Suzuki Jimny 2018 без камуфляжа
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Людмила
Отзыв о Suzuki Jimny 2008 года
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
karell
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Suzuki привезет в Россию новый Jimny
{{params_29742}}Заместитель генерального директора «Сузуки Мотор Рус» Такаюки Хасегава сообщил, что новый Jimny доберется до России в самое ближайшее время. Большее точных сроков он, к сожалению, не назвал. Однако заметил, что новое поколение внедорожника придет на смену нынешнему – ситуации, когда обе генерации будут продавать одновременно, не будет.Многие надеялись, что дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Ведь предсерийный выпуск и ходовые испытания внедорожника начались еще в прошлом году. Но этого не произошло. Теперь новый Jimny могут представить дома, в Японии, а могут и привезти осенью на международный автосалон в Париж.Известно, что Jimny четвертого поколения сохранит рамную конструкцию, а на смену подключаемому полному приводу может прийти постоянный. В моторную гамму войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet, выдающий 90 л.с. и 1,0-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet мощностью 111 сил.Suzuki Jimny выпускается с 1970 года, но и по сей день он остается одним из самых компактных и проходимых внедорожников мира. На протяжении последних трех лет, по версии российского журнала Club 4х4, Jimny признавался лучшим внедорожником в субкомпактном классе. При этом продажи модели в нашей стране идут не особенно бойко. За весь прошлый год дилеры Suzuki реализовали в России всего 206 экземпляров Jimny. Автомобиль с 1,3-литровым мотором (85 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 155 000 рублей.
2018-03-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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