23 марта 2018, 10:20
Suzuki привезет в Россию новый Jimny
В российском офисе Suzuki официально подтвердили, что компактный внедорожник Jimny четвертого поколения обязательно привезут в Россию. Премьера новинки ожидается в этом году.
|Suzuki Jimny JLX mode 3 1.3 AT
|1.3 л, 85 л.с
|Автоматическая, 4-ступенчатая
|0-100 - 17.2 с, 135 км/ч
|3695 x 1600 x 1705 мм
|полный
|АИ-95, 7.8 л на 100 км
|1 243 950 руб
|Все характеристики
Многие надеялись, что дебют новинки состоится в марте на автосалоне в Женеве. Ведь предсерийный выпуск и ходовые испытания внедорожника начались еще в прошлом году. Но этого не произошло. Теперь новый Jimny могут представить дома, в Японии, а могут и привезти осенью на международный автосалон в Париж.
Известно, что Jimny четвертого поколения сохранит рамную конструкцию, а на смену подключаемому полному приводу может прийти постоянный. В моторную гамму войдут 1,2-литровый атмосферный двигатель Dualijet, выдающий 90 л.с. и 1,0-литровый турбированный 3-цилиндровый агрегат Boosterjet мощностью 111 сил.
Suzuki Jimny выпускается с 1970 года, но и по сей день он остается одним из самых компактных и проходимых внедорожников мира. На протяжении последних трех лет, по версии российского журнала Club 4х4, Jimny признавался лучшим внедорожником в субкомпактном классе. При этом продажи модели в нашей стране идут не особенно бойко. За весь прошлый год дилеры Suzuki реализовали в России всего 206 экземпляров Jimny. Автомобиль с 1,3-литровым мотором (85 л.с.) и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 155 000 рублей.
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Отзывы по теме
Suzuki Jimny 2006 г.в. немного несуразный на вид, это мой не основной автомобиль, его я использую для экспедиций и путешествий по непроходимым местам. Ломался, но это от того, что заезжал я настолько далеко, где слово дорога давно позабыли. Также неоценимыми в городе являются следующие характеристики ...
Японцы с дуба рухнули. дизайн гадкий ! Музыка в клипе забойная.
Машина хороша . Проходимасть отличная. За 4 года поломок серьезных небыло. Проблема с хорошими сервисами по ремонту и обслуживанию но это со всеми автосервисами проблема. Салон маловат увеличилась семья и прищлось поменятьна минивэн тоже японский.
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